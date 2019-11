Nordhelle: Frau warnt Motorradfahrer - und landet vor Gericht

Die Aussage des aufgefahrenen (Zitat) "Wenn wir in der Kolonne unterwegs sind, wird für alles was am Straßenrand ist, nicht gebremst. " lässt an der geistigen Reife, eine Fahrerlaubnis besitzen zu dürfen ernsthaft zweifeln.

Es bleibt zu hoffen, dass die Nutzung der neuen Stgb-Paragraphen dem Treiben der extremen Chaoten jetzt Grenzen setzt. Das zeichnete sich im Frühsommer zumindest ab. Denn man hatte als normaler Verkehrsteilnehmer ja schon Bedenken, dort wegen der gesteigerten Unfallgefahr überhaupt noch herzufahren und in so einen Stunt Verwickelt zu werden. Eine Sperrung an Sonn- und Feiertagen sollte durchsetzbar sein, aber samstags, ja sogar freitags am späten Nachmittag sind die obigen Chaoten dort leider auch schon sehr aktiv.

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: da spielen Motorradfahrer seit Jahren ungestört auf der L707 am der Nordhelle rechtsfreier Raum und wer landet reihenweise bisher vor dem Strafrichter?

Fussgänger, an die nach Videos auf einem Motorradforum Motorräder mit völlig überhöhter Höchstgeschwindigkeit und Schräglage Zurasten und die es wagten, nur einen Stock in die Höhe zu halten und einen Luftschlag damit auszuführen, was direkt zu einer dicken Strafe führte, und nun diese Passantin. Das ist doch verkehrte Welt!

Ein Wunder, dass sie nicht auch direkt zu einer Haftstrafe wegen Gefährdung der selbsternannten Evil Knievels verurteilt wurde.

