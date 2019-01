Frontalkollision auf schneeglatter Fahrbahn

Unfall an Fürwiggetalsperre

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag an der Fürwiggetalsperre.

Meinerzhagen - [Update 15.18 Uhr] Das hätte auch schlimmer enden können: Auf der L 694 an der Fürwiggetalsperre geriet eine Autofahrerin aus Herscheid am Donnerstagmittag mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr.