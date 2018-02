Pizza, Pasta & Co. im einstigen "La Provence"

+ © Opfermann Noch ist Francesco Leale in seinem Restaurant mit Umbaumaßnahmen beschäftigt. Die Dekoration soll im Eingangsbereich rustikal werden, eine „Little-Italy-Ecke“ soll landestypisch gestaltet werden © Opfermann

Meinerzhagen - Das traditionsreiche ehemalige „La Provence“ an der Kirchstraße in Meinerzhagen wird wieder eine Adresse für all diejenigen, die lieber ausgehen, als selbst zu kochen: Bereits am 1. März, so die Planung, soll dort das Pizzeria/Ristorante „Da Francesco“ eröffnet werden.