Zehn Jahre im neuen Becken

Meinerzhagen - Nein, viel los war am zurückliegenden Wochenende im Freibad an der Oststraße nicht. Aber diese Ruhe hatte einen positiven Effekt, wie der Meister für Bäderbetriebe Armin Langemann gestern verriet: „Wir nutzten die Zeit, um ein wenig aufzuräumen – und da fiel uns auf, dass vor genau zehn Jahren das neue Becken eingeweiht wurde.“ Kurzum wurde am Dienstag Geburtstag gefeiert.

Armin Langemann sammelte alle Erinnerungen an den besonderen Tag im Jahr 2008 zusammen. Erstellte mithilfe von Fotos und Berichten eine Collage – und setzte sich an den Computer, um eine multimediale Diashow zu erstellen, die sich am Dienstag jeder Gast beim Gang ins Becken anschauen konnte. Wer auf die alten Fotos von der Eröffnung schaut, erkennt manch ein Gesicht wieder, das heute noch regelmäßig an der Oststraße zu Gast ist.

„Wir haben zwischen 7.30 und 10 Uhr einen Durchlauf von 45 bis 55 Besuchern“, sagt Armin Langemann, der sich über die verschworene Gemeinschaft der Stammgäste besonders freut. „Manche ziehen ihre Bahnen, manche halten einen Plausch. Und der ein oder andere scharrt schon im April mit den Hufen, dass wir bald wieder öffnen.“ Langemann kann sich dabei noch gut an die Zeit vor dem neuen Edelstahlbecken erinnern.

„Da mussten wir jeden Morgen erst mal den Speckrand vom Rand entfernen.“ Damals verfügte das Becken nur an drei Seiten über einen Ablauf, an der vierten Seite sammelte sich der Schmutz. 900 000 Euro wurden damals in das Bad investiert, nach der Saison 2007 nahmen Spezialfirmen die Arbeiten an der längst nicht mehr zeitgemäßen Anlage auf. Das Becken erhielt eine Auskleidung aus Edelstahl, die mit PVC beschichtet wurde. Auf den Boden kam neue Folie.

Die Durchströmung erfolgt seitdem aus Düsen am Beckengrund, die Tiefe wurde im Bereich des Dreimeter-Sprungturmes auf 3,90 Meter angehoben. Installiert wurden auch das Einmeter-Sprungbrett und die neuen Startblöcke. Und schließlich wurde auch das „Drumherum“ saniert, neue Pflastersteine verleihen dem Bad eine ansprechende Optik.

„Keine Frage: Mit dem neuen Becken ist zumindest das Reinigen einfacher geworden“, weiß Armin Langemann um die Vorteile, die die Investition damals mit sich brachte. Umso mehr hatten er und viele Frühschwimmer gestern einen Grund zum Feiern – den sie zum Anstoßen mit Sekt oder Orangensaft nutzten.