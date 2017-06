Dirk Gebhardt stellt sein Buch in Meinerzhagen vor

+ © Müller Bürgermeister Jan Nesselrath (links) stellte Dirk Gebhardt vor, der im Ratssaal seinen Bildband „Quer durch“ präsentierte. © Müller

Meinerzhagen - „Die Menschen in Deutschland wollen aktiv an ihrer Gesellschaft teilhaben.“ Dieses Fazit zieht Dirk Gebhardt, Fotograf und Professor für Bildjournalismus an der Fachhochschule in Dortmund, der am vergangenen Montagabend im Meinerzhagener Ratssaal seinen Fotoband „Quer durch“ vorstellte.