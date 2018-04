Ein ganz besonderes Wald-Projekt an der "Grundlosen"

Meinerzhagen - Matthias Borgmann wünscht sich Regen – und das, obwohl es praktisch seit Herbst 2017 kaum etwas anderes gab als Niederschläge in Form von Tropfen oder Flocken.

Die Vorliebe des Meinerzhageners für Feuchtigkeit hat allerdings eher eine dienstlichen als privaten Hintergrund: Borgmann ist beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW Leiter des Revieres Beckerhof. Und dort wird fleißig gepflanzt. Was Stürme und Orkane wie Brunhilde und zuletzt Friederike an Bäumen „gefällt“ haben, wird jetzt wieder aufgeforstet. Und die kleinen Setzlinge brauchen nun halt Regen, damit sie ordentlich anwachsen.

In dieser Woche waren Forstwirtschaftsmeister Gerd Pilgermann und drei seiner Auszubildenden oberhalb des Ebbemoores Grundlose, etwa 1,5 Kilometer von Willertshagen entfernt, im Staatswald mit Pflanzarbeiten beschäftigt. Matthias Borgmann betont, dass es sich bei diesem Projekt tatsächlich um etwas ganz Besonderes handelt: Die etwa 7500 Quadratmeter große „Windwurf-Fläche“, die einst mit flach wurzelnden Fichten bedeckt war, bekommt von Menschenhand neues (Baum-) Leben eingehaucht. Das besorgen Gerd Pilgermann und seine drei Azubis Dominik Schmale (1. Lehrjahr), Jan Hübner und Felix Wannowius (beide 3. Lehrjahr). Sie pflanzen Stileichen auf dieser Fläche.

Nadelbäume raus, Laubbäume rein – warum das passiert, erläutert Matthias Borgmann: „Die Fichte war an diesem Standort ungeeignet. Hier haben wir gleich zwei Besonderheiten: Es handelt sich um eine Kammlage und unterhalb schließt direkt die Grundlose an, ein Moor. Für Fichten ist das hier der falsche Boden. Sie wurden einst gepflanzt, um Holz zu produzieren. Die Eiche ist in diesem Bereich wesentlich besser aufgehoben. Diese Baumart hat hier schon vor 1000 Jahren gestanden.“

Junge Eichen sind für das Wild nach Borgmanns Erfahrungen so etwas wie Pralinen für Menschen – also Delikatessen. Um zu verhindern, dass die ersten zarten Triebe gleich in Reh-Mägen verschwinden, setzten die Auszubildenden um Gerd Pilgermann oberhalb der Grundlose gleich noch ein zweites Projekt um: Die gesamte Fläche wurde eingegattert. Eine stolze Leistung, denn der Wildschutzzaun hat eine Länge von etwa 400 Metern. „Für das Pflanzen und den Aufbau des Gatters haben wir etwa eine Woche gebraucht“, erläutert Pilgermann. Nicht schlecht, denn allein die 1200 Stileichen in die Erde zu bringen, kostet Zeit.

Beim Ausheben der Löcher wenden die Azubis übrigens zwei verschiedene Verfahren an: Bei kleineren Setzlingen kommt der neu entwickelte „Neheimer Spaten“ zum Einsatz. Die Wurzeln größerer Bäumchen werden in ein Loch gesetzt, das mit dem motorbetriebenen Erdbohrer in den Boden getrieben wurde.

Zwei Ausbildungsinhalte an einer Stelle und innerhalb einer Woche praktisch vermittelt – das freut auch die Azubis. Und die Chefs sind mit diesem Projekt ebenfalls sehr zufrieden: „Wir sind im Staatswald sehr bemüht, stabile Baumbestände zu schaffen. Wir versuchen deshalb, standortgerechte Baumarten zu pflanzen und einen Mischwald anzulegen“, erläutert Matthias Borgmann.

Und die nächsten neuen Stämmchen fürs Ebbe liegen schon bereit: Im Bereich Hohlinden sollen in der kommenden Woche 250 Bergahorne gepflanzt werden. „Etwa im Bereich der Hexeneiche“, plant Borgmann. Am Hubertusweg folgt dann ein weiteres besonderes Projekt: Hier werden 40 Obstbäume gesetzt. „Dabei handelt es sich um Wildäpfel, Wildbirnen, Esskastanien und Vogelkirschen“, erklärt Borgmann. Wichtig sei diese Maßnahme beispielsweise für Bienen, das Obst diene aber auch als Nahrung für das Wild. „Und wer vorbeikommt, darf sich auch einen Apfel pflücken“, lacht der Revierförster.