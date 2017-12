Stadt bekommt mehr Zeit fürs Sanierungskonzept

Meinerzhagen - Fördermittel allein zur Sanierung der Stadthalle zu erhalten, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Das wurde bei einem Ortstermin mit Vertretern der Landes- und Bezirksregierungen deutlich. Bessere Chancen hätte dagegen eine Sanierung im Rahmen eines Städtebauprojekts.

Hochrangige Vertreter des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sowie der Bezirksregierung Arnsberg machten sich bei einem kürzlichen Besuch ein Bild von den Projekten in der Stadt. Von der Entwicklung der im Rahmen der Regionale 2013 geförderten Projekten zeigten sich die Gäste laut einer Pressemitteilung der Stadt beeindruckt.

Sie erklärten daher, dass deren Förderung nicht, wie bislang geplant, zum Jahresende 2017 abgeschlossen sein muss, sondern auch im kommenden Jahr fortgeführt wird. In Bezug auf die Stadthalle habe sich herauskristallisiert, dass die Bewilligung von Fördermitteln zur Stadthallensanierung als Einzelprojekt eher geringe Erfolgsaussichten hat, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine solche Sanierung würde sich auf ein bestehendes, renovierungsbedürftiges Gebäude beschränken, ohne neue Impulse in Richtung Stadtentwicklung zu setzen. Deutlich bessere Chancen hätte dagegen eine Stadthallen-Sanierung als Teil eines umfassenden städtebaulichen Projekts. „In unserem Gespräch hat sich ganz deutlich gezeigt, wie wichtig ein integrierter Ansatz ist“, erklärt Bürgermeister Jan Nesselrath.

„Unsere eigene Einschätzung im Vorfeld ging in eine ähnliche Richtung. Daher zielt unser Gesamtkonzept, wie wir es bereits in Arbeit haben, genau darauf ab: Erhalt der Stadthalle in Verbindung mit neuen Überlegungen für die Innenstadtentwicklung.“ Das am 10. Juli vom Rat beschlossene Projekt sah eine Sanierung der Stadthalle sowie einen Abriss des Nebengebäudes vor, an dessen Stelle ein kommerziell genutzter Neubau treten sollte.

Ein Zwischenbau soll beide Gebäude verbinden. Positiv wirkt sich dabei aus, dass der zeitliche Druck etwas nachgelassen hat, denn Fördermittel können auch noch im kommenden Jahr beantragt werden. Dabei sei die Entwicklung eines konkreten Vorschlags für die Entwicklung des gesamten Stadthallenareals inzwischen weit vorangeschritten, wie die Stadt mitteilt. Dieser werde nun nach dem Gespräch finalisiert.

Im Januar werde die Stadt den Bürgern ihr bis dahin präsentationsfähiges Konzept vorstellen. In darauffolgenden Arbeitsrunden können sich dann alle Interessierten konkret einbringen, an Workshops teilnehmen und gemeinsam zu einem finalen Entwurf kommen, der sämtliche Belange angemessen berücksichtigt. Danach kann nach derzeitiger Planung dann ein Antrag auf Fördermittel eingereicht werden. Welches Programm dabei in Frage kommen könnte, sei aktuell aber noch nicht absehbar, wie Bürgermeister Nesselrath auf MZ-Nachfrage bestätigte.

„Nach den vielen Gesprächen und Entwicklungen der vergangenen Monate ist ganz klar: Wir wollen die Interessen der Menschen hier zusammenführen und um den Erhalt der Stadthalle kämpfen. Dafür werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen“, sagte Nesselrath. „Jetzt gehen wir mit aller Energie in die Finalisierungsphase für ein stimmiges Konzept und bauen dabei darauf, dass wir – trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für eine Förderung – unsere Stadthalle sanieren und gleichzeitig eine vernünftige, positive Weiterentwicklung unserer Stadt bewirken.“