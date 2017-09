Zuweisungen: Das Warten nach der Wahl

Meinerzhagen - Haben neue Flüchtlinge für die Stadtverwaltung mittlerweile Seltenheitswert? Fest steht: Es ist ruhig geworden um ein Thema, das vor einem Jahr noch in aller Munde war und für große Sorgenfalten in Rathäusern und Arbeitskreisen sorgte. Die Meinerzhagener Initiative um Susanne Berndt zieht nun erste Konsequenzen – doch genauso wie Heinz-Gerd Maikranz vom zuständigen Fachbereich befindet man sich dort in Habachtstellung.

„Man munkelt ja schon, dass die Zuweisungen nach der Bundestagswahl wieder ansteigen könnten“, sagte Susanne Berndt jetzt im Gemeindehaus von St. Martin, wo der Arbeitskreis Flüchtlingshilfe sein Haushaltswarenlager auflöst (die MZ berichtete). Am Montag hatten Flüchtlingsfamilien dort letztmalig die Gelegenheit, aus dem großen Fundus aus Geschirr, Küchenmaschinen und Spielzeug das Passende auszusuchen. Denn: „Es lohnt sich einfach nicht mehr, so ein großes Lager aufrecht zu erhalten“, so Berndt.

„Das Ziel war ja ursprünglich, den Familien in Not, die über gar nichts verfügen, zu helfen. Mittlerweile sind aber alle ausreichend ausgestattet. Einen Druck vonseiten der Gemeinde, die Räume aufzugeben, gibt es nicht“, erklärt die Sprecherin des Arbeitskreises.

Flohmarkt am 14. Oktober

Und so planen die Verantwortlichen, die noch nicht abgegebenen Waren im Rahmen eines Flohmarktes zu verkaufen – auf Spendenbasis, wie Berndt betont. Und es gibt noch viel Material: Vor allem Gesellschaftsspiele fanden nur wenige bis keine Abnehmer, „weil die Spielanleitung oftmals schon sehr lang und schwer verständlich ist“, erklärt Susanne Berndt. Doch auch Kaffeemaschinen und andere Küchenhelfer, Musikanlagen oder auch Stofftiere werden am 14. Oktober von 10 bis 15 Uhr im Gemeindehaus St. Martin zum Verkauf angeboten.

Den Erlös will der Arbeitskreis für andere Projekte nutzen, wie etwa eine Art Sprachcafé, das – wie berichtet – in der einstigen BKK-Geschäftsstelle der Firma Fuchs an der Derschlager Straße eingerichtet werden soll. „Und was wir nicht verkaufen können, bieten wir gerne auch benachbarten Vereinen und Institutionen an, wie der Stadtverwaltung, der Flüchtlingshilfe Kierspe oder der Tschernobylhilfe“, sagt Berndt.

Künftig Notfallkisten statt Lager

Und doch will der Arbeitskreis weiter für den Notfall gerüstet sein. Stichwort: neue Zuweisungen. „Wir wollen und können nicht mehr diese Massen an Waren und Säuglingskleidung vorhalten, müssen aber natürlich etwas haben, wenn doch noch neue Familien nach Meinerzhagen kommen“, erklärt Susanne Berndt, die sich etwa fertig gepackte Notfallkisten vorstellen kann.

Dass es nach der Bundestagswahl aber tatsächlich Bewegung in die Zuweisungszahlen kommt, sei derzeit nicht absehbar, erklärt Fachbereichsleiter Heinz-Gerd Maikranz. „Aber gemutmaßt hat man vor der Wahl tatsächlich“, erklärte er gestern im Gespräch mit der MZ. Verlässliche Informationen dazu erwartet er aber erst in den nächsten Wochen.

Und selbst dann sei fraglich, ob Meinerzhagen zu den ersten Städten gehören würde, die neue Flüchtlinge aufnehmen müssen. Denn das Soll hat die Volmestadt zu etwa 80 Prozent erfüllt, womit gemäß dem im Juni veröffentlichten Flüchtlingsbericht 234 Flüchtlinge in Meinerzhagen unter Obhut der Stadt Zuflucht gefunden haben. „Damit liegen wir im Mittelfeld“, sagt Heinz-Gerd Maikranz, der für neuen Wohnraum aber immer dankbar ist. „Da haben wir mit Hilfe des Arbeitskreises und der Baugesellschaft natürlich viel erreicht. Aber es gibt immer noch Flüchtlinge, die in Wohnverhältnissen leben, die wir gerne auflösen würde, weil die Bedingungen nicht zufriedenstellend sind“, sagt Maikranz.