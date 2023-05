Flüchtlinge: Meinerzhagen bei Quote über dem Soll

Von: Frank Zacharias

Menschen auf der Flucht sind auf die Hilfe in den Kommunen angewiesen – doch für die ist die Aufnahme mit Kosten und Personaleinsatz verbunden. Daher ist man dankbar für viele ehrenamtliche Helfer. © Sebastian Kahnert

Meinerzhagen – Die Inhalte haben sich seit dem Ende der Corona-Einschränkungen verschoben – Konfliktstoff bietet die Runde der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz aber weiterhin zur Genüge. So auch am Mittwoch, als die Landesväter und -mütter in Berlin zum Thema Flüchtlinge aufbegehrten. Streitthema war vor allem die finanzielle Entschädigung der Kommunen, die für Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten sorgen müssen. Und so verfolgte auch die Meinerzhagener Stadtverwaltung den Flüchtlingsgipfel aufmerksam.

„Natürlich stehen wir als Kommune am Ende der Nahrungskette“, sagt Sabrina Müller, die den Fachdienst Soziales leitet und damit tagtäglich mit dem Flüchtlingsthema konfrontiert ist. Sie kann die alarmierenden Signale der anderen Kommunen in Deutschland gut verstehen, betont aber auch: „Bei uns ist es relativ ruhig.“ Das allerdings hat seinen Grund in einer alles anderen als ruhigen Vorgeschichte: Schon seit vergangenem Jahr liegt die Stadt Meinerzhagen mit ihrer Aufnahmequote weit über dem Soll. Die sogenannte Aufnahmeverpflichtung beträgt hier 360 Personen, tatsächlich hat die Stadt aber 416 und damit 56 Menschen mehr als vom Land verlangt untergebracht. „Mit einer Erfüllungsquote von 115 Prozent werden wir dann zunächst nicht aufgefordert, weitere Flüchtlinge aufzunehmen“, kennt Sabrina Müller den Grund für die Ruhe – die aber auch eine vor dem Sturm sein kann. „Sollten die Gesamt-Flüchtlingszahlen steigen, wird auch die Quote angepasst. Das hätte dann natürlich auch Folgen für uns.“ Allerdings ist auch davon auszugehen, dass dann zunächst andere Kommunen am Zuge wären, denn: 299 der 396 Städte und Gemeinden in NRW haben ihre Quote laut Statistik nicht einmal zu 100 Prozent erfüllt.

Dankbar für das gute Netzwerk

In mehrfacher Hinsicht muss die Verwaltung dann handeln: Es müssen Unterkünfte her, Unterstützungsleistungen gezahlt werden, Beratungen erfolgen. „Wir sind sehr froh und dankbar dafür, dass wir dafür ein Netzwerk aus Helfern in der Stadt haben, das wir bei Bedarf stets kontaktieren können“, betont die Fachdienstleiterin. Dieses Netzwerk hatte sich im vergangenen Jahr nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine zusammengefunden, um auf die ankommenden Kriegsflüchtlinge vorbereitet zu sein. Deren Zahl liege immer noch stabil bei 380, wobei weitere 154 Ukraine-Flüchtlinge die Stadt mittlerweile schon wieder verlassen hätten. 77 der 380 Ukrainerinnen und Ukrainer seien in städtischen Unterkünften untergebracht, der Rest in Privatunterkünften.

Deutlich wird beim Blick auf die Erfüllungsquote und die Zahl der Menschen aus der Ukraine auch: Das Thema Flüchtlingszahlen ist komplex. „In die Aufnahmeverpflichtung können einige, aber nicht alle Ukrainer hineingerechnet werden. Und auch afghanische Ortskräfte werden da nicht erfasst“, erklärt Sabrina Müller nur einen von vielen Fallstricken, wenn es um die Auflistung sämtlicher Menschen geht, die sich entweder im Asylverfahren befinden, geduldet oder aus anderen Gründen – etwa auf der Flucht – in Meinerzhagen untergebracht sind.

Von Duldung bis Abschiebung

Aufschluss geben soll dazu auch der kommende Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Senioren, der am Mittwoch, 17. Mai, ab 17 Uhr im Rathaus tagt. Dort werden auch die klassischen Asylbewerber aufgelistet, von denen in Meinerzhagen zum Stichtag 27. April insgesamt 88 vom Fachdienst Soziales betreut werden – und damit 20 weniger als noch am 14. Oktober 2022. Tatsächlich leistungsberechtigt seien davon allerdings nur 72 (82 Prozent), wie es in der Vorlage zum Ausschuss heißt. 31 Menschen befinden sich demnach im laufenden Asylverfahren, eine Person im Asylfolgeverfahren. Bei 56 Menschen gebe es eine Duldung, das heißt: Sie müssten Deutschland eigentlich zwar verlassen, jedoch liegen rechtliche oder tatsächliche Hindernisse für eine Abschiebung vor.

Als Gründe für die deutlich geringere Zahl der von der Stadt betreuten Flüchtlinge nennt die Verwaltung sowohl die Anerkennung des Flüchtlingsstatus wie auch Abschiebeverbote und die Zuerkennung eines sogenannten Chancen-Bleiberechts: Seit Anfang des Jahres können geduldete Ausländer, die sich seit mehr als fünf Jahren in Deutschland aufhalten, eine Aufenthaltserlaubnis beantragen – das gilt jedoch ausdrücklich nicht für Straftäter oder Personen, die aufgrund von wiederholten, vorsätzlichen Falschangaben oder aktiver Identitätstäuschung eine Abschiebung verhindern.

Immerhin das Chancen-Bleiberecht sorge indes für eine finanzielle Entlastung der Kommunen, wie es heißt. Denn die so geduldeten Personen erhielten in der Regel keine Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, sondern können Leistungen wie das Bürgergeld beantragen, womit die Kommunen auch für Krankheitskosten dieser Menschen nicht mehr aufkommen müssen.