Fleißige Radler fahren 86.664 Kilometer fürs Klima

Stadtradeln

+ © Stefan Sauer/dpa 86.664 Kilometer radelten die Meinerzhagener Stadtradler in den zurückliegenden drei Wochen. © Stefan Sauer/dpa

Meinerzhagen ist kräftig in die Pedale getreten: 86 664 – so viele Kilometer radelten die Stadtradler in den zurückliegenden drei Wochen. „Sehr zufrieden“, zeigt sich daher Klimaschutzmanager Eric Ludewig.

Meinerzhagen – Nicht nur die Zahl der Teilnehmer hat sich mit 401 mehr als verdoppelt, die Zahl der gestrampelten Kilometer konnte im Vergleich zum Vorjahr sogar verdreifacht werden. Damit liegt Meinerzhagen im Ranking der MK-Kommunen auf Platz drei. „Sensationell“, ist über dieses Ergebnis auch Stadtradel-Star Holger Körby begeistert.



38 Teams meldeten sich in der Volmestadt für die Stadtradeln-Aktion. Nicht alle gingen tatsächlich an den Start, aber immerhin 34 Gruppen oder Einzelfahrer. Das stärkste Team kristallisierte sich dabei schnell heraus: Die Otto Fuchs KG stellte 51 Fahrradfahrer und diese machten zumindest kilometermäßig „Tempo“. Insgesamt 15 150 Kilometer radelten die „Füchse“, die damit mit einem deutlichen Vorsprung Rang eins belegen. Das Lions Endurance Team (24 aktive Radler) wurde mit 9 679 Kilometern Zweiter. „Zunächst hatten wir noch gehofft, die Lions einholen zu können, mussten dann aber feststellen, dass sie doch in einer anderen Fitnessklasse unterwegs sind als wir Hobby-Radler“, schmunzelt Stadtradler Holger Körby, der für das Team Listertalsperre an den Start ging, das am Ende auf Platz drei landete. 27 Fahrer „erstrampelten“ immerhin 8 724 Kilometer. Großes Lob zollen Ludewig und Körby dem Evangelischen Gymnasium. Der Klimaschutzbeauftragte freut sich, dass er die Schulen für die Aktion mobilisieren konnte und Radler Holger Körby bringt mit einem Augenzwinkern noch einmal den Wettbewerbsgedanken ins Spiel, denn das Team EGM erwies sich mit 8 560 Kilometern als ehrgeiziger Verfolger: „Auf einmal hatten wir 100 Gymnasiasten im Nacken“, schmunzelt Körby, der sich aber gleichermaßen über die Begeisterung freut, die die Aktion an der Schule hervor gerufen hat.



„Wir haben gemerkt, dass es viele Meinerzhagener gibt, die das Fahrrad auch für Alltagsfahrten genutzt haben und es auch gerne weiterhin nutzen möchten“, so der Sprecher des noch jungen ADFC-Ortsvereins, der dadurch auch einen Bedarf für Radwege sieht.



3210 Märker stiegen aufs Rad

Insgesamt radelten im Märkischen Kreis 3210 Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen drei Wochen 789 460 Kilometer – das sind 245 Kilometer pro Teilnehmer. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr machten rund 2000 Märker mit, sie fuhren rund 428 000 Kilometer.



Wie schon im letzten Jahr hatte wieder das Städtchen Balve im Kreis in Sachen Radeln die Nase deutlich vorn: Von etwas über 11 000 Bürgern dort beteiligten sich 358 am Stadtradeln, sie fuhren zusammen über 120 453 Kilometer – das sind über 336 Kilometer pro Teilnehmer. Auf Platz zwei landete im MK-Ranking die Stadt Iserlohn, die nicht nur die größte im ganzen Kreis ist, sondern auch eine vergleichsweise gute Fahrrad-Infrastruktur aufweist. Dort machten 380 Bürger mit, sie fuhren 98 627 Kilometer. Das sind 260 Kilometer pro Teilnehmer. Auf Platz drei: Meinerzhagen. „Das ist wirklich super“, freut sich Eric Ludewig, dass die Aktion in der Volmestadt sehr gut angenommen wurde. Ein Pluspunkt sei in den vergangenen drei Wochen natürlich auch das Wetter gewesen, aber auch durch den Aktionstag auf dem Otto-Fuchs-Platz habe man viele Radler gewinnen können.



Für das Team der Stadtverwaltung trat auch Ludewig in die Pedale. Im Ranking mit den anderen Verwaltungen des Kreises radelten die Meinerzhagener Mitarbeiter mit 5 836 sogar die meisten Kilometer. „Wir haben allerdings einen Kollegen, der weit über 1000 Kilometer gefahren ist. Er hat uns getragen“, so Ludewig, der sich jetzt darauf freut, dass die Stadtradeln-Aktion am Montag, 19. September, ihren Abschluss finden wird. Im Meinerzhagener Ratssaal werden dann ab 17.30 Uhr die besten Teams und Einzelfahrer geehrt. Der fleißigste Radler war Immanuel David Barkholz vom Lions Endurance Team mit 1730 Kilometern. Für die Stadtverwaltung ging Ralf Schulte ins Rennen, er fuhr 1660 Kilometer. Platz drei belegt Erich Haake vom Fuchs-Team mit 1326 Kilometern.