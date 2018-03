Ebbemoore als Naturschutzgebiet festgesetzt

Meinerzhagen - Wie aus einer Pressemitteilung des Märischen Kreises hervorgeht, ist die Änderung des Landschaftsplanes „Meinerzhagen“ abgeschlossen und mit der öffentlichen Bekanntmachung damit auch in Kraft getreten.

Das teilt die Untere Naturschutzbehörde des Märkischen Kreises am Mittwoch mit. Damit sind auch die Flächen im Ebbegebirge und am Gleyer als Naturschutzgebiete festgesetzt, die als europäisches Natura2000-Schutzgebiet also als FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) gemeldet sind.

„Die Naturschutzgebiete können nach wie vor betreten werden, wenn man auf den vorhandenen Wegen bleibt“, heißt es weiter in der Mitteilung. „Die Flächen sind nun Vorranggebiete für Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume, und es sind daher alle Handlungen, die diese Schutzwürdigkeit beeinträchtigen können oder mit dem Schutzzweck der Gebiete nicht vereinbar sind, verboten.“ Die getroffenen Regelungen dienen im Naturschutzgebiet „Ebbemoore“ insbesondere dem Schutz für die vorhandenen Quell-, Übergangs- und Heidemoore mit den Moorbirken- und Erlenbruchwäldern sowie den Feucht- und Magergrünlandflächen und dienen hier dem Schutz für zahlreiche stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten.

Der Landschaftsplan und die darin enthaltenen Regelungen sind auf der Internetseite des Märkischen Kreises (www.maerkischer-kreis.de) im Geodatenportal veröffentlicht und können von Interessierten jederzeit eingesehen werden.