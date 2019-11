Ist der Fischmarkt noch zu retten?

Der Hamburger Fischmarkt auf Tour hat nach der Absage in diesem Jahr vielleicht doch noch eine Zukunft in Meinerzhagen.

Meinerzhagen – Der Hamburger Fischmarkt an der Stadthalle war eine Attraktion. Viele Besucher kauften in dem ganz besonderen Ambiente ein und ließen sich – zumindest akustisch und optisch – von den ebenso redegewanden wie lautstarken Händlern an die deutsche Küste entführen.

In diesem Jahr fiel der Fischmarkt, der für den 14. und 15. September eigentlich eingeplant war, allerdings aus. Ist die Veranstaltung in der Volmestadt damit für immer „gestorben“?

Stefanie Lüken vom Stadtmarketing hatte bei der Absage des Hamburger Fischmarktes angedeutet, dass das Band zwischen Marktbetreibern und Organisatoren in Meinerzhagen zerschnitten ist. Sie führte „interne Gründe beim Veranstalter“ an. Trotz vieler Telefonate sei es nicht gelungen, den in Meinerzhagen eingeplanten Termin zu halten, teilte sie damals mit.

Das möchte Yvonne Rösgen so nicht stehen lassen. Sie ist zuständig für „Buchhaltung und Organisation des Hamburger Fischmarktes auf Tour“. Im Gespräch mit der Redaktion äußerte Rösgen, dass zunächst drei ganze Veranstaltungstage zugesagt worden seien. „Dann stellte sich aber heraus, dass wir am Freitag nur hätten aufbauen können, sodass mit dem Samstag und Sonntag nur zwei Verkaufstage zur Verfügung gestanden hätten. Das ist für uns zu wenig“, erläutert sie. In diesem Zusammenhang wünscht sich Rösgen, dass der Freitag für den Fischmarkt komplett zur Verfügung stehen würde: „Der Wochenmarkt könnte doch dann räumlich verschoben werden. Etwa auf den Parkplatz hinter der Stadthalle. Auch ein einmaliges Ausweichen auf einen anderen Wochentag wäre doch vielleicht möglich.“ Ganz aufgegeben hat die Fischmarkt-Funktionärin die Stadt Meinerzhagen als Veranstaltungsort aber noch nicht: „Der neue Platz an der Stadthalle ist wirklich wunderschön. Wir haben eine tolle Veranstaltung zu bieten, die Stadt hat einen tollen Platz. Alles gut, eigentlich.“

Geht da vielleicht doch noch etwas? Möglich. Denn: Stefanie Lüken sagt, dass sie inzwischen von der Stadt erfahren habe, dass nicht mehr generell am Freitag als Wochenmarkt-Tag festgehalten werden soll: „Ich habe gehört, dass eine Verschiebung jetzt möglich sein soll. Allerdings gilt das wohl nur für absolute Ausnahmefälle. Angedacht sind wohl zwei bis drei Freitage im Jahr. Im kommenden Monat beispielsweise ist das eingeplant, wenn ab dem 7. Dezember die Veranstaltung ,Winterlounge’ stattfindet und eine Eisbahn aufgebaut wird.“ Dass der Fischmarkt eine neue Chance bekommt, dann vielleicht mit drei Verkaufstagen, kann die Mitarbeiterin des Stadtmarketings allerdings nicht versprechen: „Wir müssten, wenn gewünscht, dazu Gespräche führen.“