Aus Finanzbranche in den Fischstand

Von: Sarah Lorencic

Die Crew bei Fisch Paule: Inhaber Christian Paul mit seinen Mitarbeiterinnen Alexandra und Monika Thyssen (rechts). Zusammen stehen sie jeden Freitag auf dem Markt in Meinerzhagen und verkaufen heißen und kalten Fisch. © Lorencic

Heiß- und kaltbegehrt sind die Produkte am Fischstand auf dem Wochenmarkt in Meinerzhagen. Mit dem ersten Stand eröffnen wir die Serie über die Händlerinnen und Händler.

Meinerzhagen – Am Fischstand sind die Produkte sowohl heiß- als auch kaltbegehrt. Bei Paule gibt es Backfisch, aber auch den frischen Fisch aus dem Eisbett. Wobei der Backfisch auf dem Markt in Meinerzhagen der Verkaufsschlager ist, wie Christian Paul sagt. Der Inhaber kommt eigentlich aus der Finanzbranche und macht jetzt lieber Umsatz mit Fisch. „Ich hatte keinen Bock mehr“, sagt er ganz klar und lacht.

Jetzt genießt er den Umgang mit Menschen statt mit Zahlen. Seit zehn Jahren ist er dem Job verfallen und ist auf vier Märkten vertreten. In Hülsenbusch, Siegen, Waldbröl und in Meinerzhagen – hier hat alles für ihn begonnen. Übernommen hat Christian Paul den Fischstand vom langjährigen Betreiber in Meinerzhagen. „Ich habe hier begonnen und alles aufgebaut“, sagt er. „Ich bin gerne in Meinerzhagen.“

Frischer Backfisch ist der Renner am Fischstand auf dem Meinerzhagener Wochenmarkt. © Lorencic, Sarah

Der 47-Jährige kommt aus Plettenberg, ist dort geboren und aufgewachsen. Aus der Oestertalsperre kommt der Fisch jedoch nicht. Christian Paul ist selbst ein regionales Original, kauft sein Sortiment aber über einen Großhändler aus Dortmund ein. Alles, was in der Theke liegt, isst er auch selbst. „Alles außer Aal“, sagt er und lacht. Am liebsten ist ihm „in der rechten Hand ein Matjesbrötchen und in der linken ein kühles Blondes.“

Sein Job ist kein Nine-to-five-Job mehr, erzählt der Plettenberger. Sein Wecker geht um 3.30 Uhr, um 4 Uhr steht er an seinem Kühlhaus, und den ersten Kaffee gibt es to-go. Um 5 Uhr ist er meist in Meinerzhagen und baut alles auf. Um 7 Uhr geht der Verkauf los, und gegen 15 Uhr baut der Vater eines Sohnes seinen Stand wieder ab. Zuhause angekommen geht es erst einmal unter die Dusche, erzählt er. Um 18 Uhr hat der Fischverkäufer Feierabend.

Matjesbrötchen sind der Favorit vom Inhaber Christian Paul selbst. Es gibt Belag mit Lachs oder Rollmops (Bild). © Lorencic, Sarah

Hier lernt man, was Zwiebellook ist.

Das Arbeiten auf dem Markt und an der frischen Luft gefällt Christian Paul. Aber: „Hier lernt man, was Zwiebellook ist“, erzählt er. Bis zu sieben Lagen Kleidung können schon vorkommen, denn im Winter kann es ganz schön kalt werden. Da möchte „Paule“ schon so manches Mal lieber nebenan im Grillstand stehen. „Im Sommer aber lieber hier“, sagt er.

Unterstützt wird er beim Verkauf von seinen zwei Mitarbeiterinnen für den Standort, Alexandra Thyssen und ihre Mutter Monika. Sie beide reisen aus Hagen an und machen den Job genauso gerne wir ihr Chef. Zu dritt bedienen sie die Kunden und reichen ihnen Backfisch, Salate oder frischen Fisch.

Es ist immer viel los bei Fisch Paule, am meisten aber in der Mittagszeit, wenn viele Kunden auch zum Essen vorbeikommen. © Lorencic, Sarah

Christian Paul ist vom Markthandel und seinen Vorteilen überzeugt. Die Waren sind frisch, es gibt immer eine Beratung, wenn gewünscht, und man kann die Menge einkaufen, die man braucht. Seien es zum Beispiel zwei Möhren für die Suppe statt des 2-kg-Sacks Möhren, die es im Supermarkt oft gibt.

Schlecht machen möchte er die Supermarkt-Produkte nicht, aber besser seien die vom Markt meist dennoch. „Der Markt kann nur durch Qualität herausstechen“, sagt er.

Frischen Fisch gibt es jede Woche Freitag bei Paule. In anderen Städten läuft dieser aber besser. © Lorencic, Sarah

Die Markthändler In unserer Wochenmarkt-Serie stellen wir Ihnen jeden Stand des Marktes aus Meinerzhagen vor. Lesen Sie in unseren Berichten, wer die Menschen hinter der Theke sind, warum sie ihren Job gerne machen und warum es sich lohnt, auf den Markt zu gehen. Vom Einkaufen und Essen bis zum Klönen bietet der Meinerzhagener Wochenmarkt für jeden etwas.

1. Teil: der Fischstand von Christian Paul.

2. Teil: folgt Wollen Sie ein Teil der Serie sein? Schreiben Sie uns, warum Sie gerne auf den Markt einkaufen gehen, warum er Ihnen wichtig ist oder was Ihnen fehlt an mz@mzv.net.