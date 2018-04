Firmlinge beteiligen sich mit CDU an Müllsammelaktion

Meinerzhagen - Sie fanden einen Wagenheber, einen Kotflügel, Wolldecken, abgeschlagene Fliesen und unzählige Flaschen sowie Tüten und andere Dinge – die zwölf Firmlinge der katholischen Gemeinden aus Kierspe, Meinerzhagen und Valbert. Zusammen mit den Mitgliedern der CDU Meinerzhagen machten sie sich auf, um den Unrat an besonderen Stellen im Stadtgebiet aufzuheben.

So teilten sich die Jugendlichen mit den Erwachsenen in Gruppen ein. Während eine Gruppe sich zur Kohlbergschule aufmachte, fuhr eine andere Gruppe zum Wanderparkplatz an die Heerstraße oder zur Autobahnauffahrt. Während die CDU bereits zum 16. Mal in Sachen Müll unterwegs war, waren die Firmlinge im Rahmen ihrer Sozialaktion zum ersten Mal mit dabei. Sozialaktionen gehören zur Firm-Vorbereitung mit dazu.

Neben vier Vorbereitungsblocks jeweils samstags von morgens bis zum frühen Nachmittag sind die Firmlinge gehalten, an Sozialaktionen oder einer Fahrt nach Taizé mitzumachen. Zu den Sozialaktionen gehören das Müllsammeln, der Besuch des Hospizes in Lüdenscheid am 20. April und eine weitere Müllsammelaktion am 9. Mai in Valbert.

Zwei Stunden waren die Jugendlichen und Erwachsenen am Samstag im Einsatz und gefunden haben sie reichlich. „Wir hatten nicht genügend Abfallsäcke dabei, wir hätten noch viel mehr sammeln können“, berichtete die Gruppe, die an der A 45 tätig war. „Sinn und Zweck dieser Aktion ist es, dass die Jugendlichen überlegen, bevor sie etwas wegwerfen“, gab Katechetin Iris Hacker-Maack den Grund für die Sozialaktion an. Auch der Vorsitzende der CDU, Thorsten Stracke, war vom Einsatz der Firmlinge sehr angetan. „Diese Aktion hat Spaß gemacht“, gab er an. „Gerne würden wir im nächsten Jahr wieder mit den Firmlingen in Sachen Müll unterwegs sein.“ Geordnet zusammengestellt warten die gefüllten Säcke nun auf dem Schützenplatz auf den Montag. Dann kommen Mitarbeiter des Meinerzhagener Bauhofs und entsorgen den Abfall endgültig.