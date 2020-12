Große Freude über Spende

Einer der treuesten Unterstützer der Meinerzhagener Tafel, die zurzeit rund 400 bedürftige Menschen, darunter 170 Familien, mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs unterstützt, ist der gebürtige Valberter Wolfgang Oehm.

Meinerzhagen – Auch in diesem Jahr kam der Geschäftsführende Gesellschafter der Firma Oni-Wärmetrafo GmbH in Lindlar persönlich, begleitet von Achim Freyer, Assistent der Geschäftsleitung, nach Meinerzhagen, um bereits im neunten Jahr in Folge am Gemeindezentrum am Inselweg einen symbolischen Scheck des Unternehmens in Höhe von 2500 Euro an Mitarbeiterinnen der Tafel zu überreichen.

Willkommene Finanzspritze

Für die Organisatoren der Tafel eine willkommene Finanzspritze, denn neben den Waren, die regelmäßig von heimischen Einzelhändlern oder von Privatpersonen zur Verfügung gestellt werden, sind die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer bei ihrer Aufgabe auch auf Geldspenden angewiesen. Müssen doch monatlich weitere Artikel für rund 2000 bis 3000 Euro zugekauft werden, um die tatsächliche Nachfrage bei der an jedem ersten Donnerstag im Monat stattfindenden Ausgabe zu decken.