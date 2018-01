Weihnachtsbäume werden auch in den Außenbezirken abgeholt

+ © Luitgard Müller Auch das hatte eine lange Tradition: Auf der Bodenaushubdeponie in Schwenke wurden die gegen Spenden eingesammelten Bäume unter Aufsicht der Feuerwehr verbrannt. © Luitgard Müller

Meinerzhagen - Noch zeigen sich die Weihnachtsbäume in den meisten Häusern prächtig geschmückt. Bald aber ist auch ihre Zeit vorbei. In der kommenden Woche, am Dienstag, 9. Januar, werden die ausgedienten Weihnachtsbäume in Meinerzhagen eingesammelt.