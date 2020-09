Arbeiten bei Firma Fuchs

+ © Otto Fuchs KG „Ausgebrannt“: Die 1964 eingeweihte 30 000-Tonnen-Großpresse wird durch eine neue ersetzt. © Otto Fuchs KG

Die Tage einer echten „Legende“ unter den Pressen der Firma Otto Fuchs im Stammwerk in Meinerzhagen sind gezählt: Nach mehr als 50 Jahren in Betrieb hat die 30.000-Tonnen-Großpresse am 21. August die letzten Bauteile produziert.