Angeklagter: 30.000 Euro aus Mülleimer verschwunden

Meinerzhagen - „Die Sache ist mindestens kurios“, leitete der Verteidiger eines Angeklagten am Dienstag im Amtsgericht Meinerzhagen die Einlassung seines Mandanten ein. Und er sollte Recht behalten.

Laut Vorwurf hatte der Attendorner am 30. Oktober vergangenen Jahres in einem Autohaus in Meinerzhagen einen Wagen für 17.200 Euro gekauft. Am 8. November sollte die Übergabe „Auto gegen Geld“ stattfinden. Das Fahrzeug wollte der Angeklagte auch mitnehmen – nur Geld hatte er keines dabei. Der Autoverkäufer ließ sich nicht darauf ein und behielt das Gefährt.

Da die Staatsanwaltschaft davon ausging, dass der Mann bereits beim Vertragsabschluss kein Geld hatte, lautete die Anklage auf versuchten Betrug. Im Gericht lieferte der Angeklagte eine filmreif wirkende Erklärung. Er habe 400.000 Euro bei Sportwetten gewonnen. Nur deshalb habe er sich das Auto kaufen wollen.

Am Tattag habe er 30.000 Euro in bar von seinem Konto abgehoben. Seine Freundin habe ihn abgeholt – der Verteidiger des 39-Jährigen hatte angedeutet, dass eine gewisse Person seinen Mandanten durcheinandergebracht hatte.

Dabei schien es sich wohl um dessen Freundin zu handeln. „Sie hat zwei Möpse“, erklärte der Angeklagte vor Gericht. Gemeint waren damit Hunde, wie die spätere Anmerkung, er habe Leckerchen für sie gekauft, ergab.

Jedenfalls habe er die 30.000 Euro mit einigen Briefumschlägen in seinem Rucksack verstaut und aus Versehen weggeworfen. Als er einige Zeit später zum Mülleimer zurückgekehrt sei, sei alles verschwunden gewesen. Den Rest des Gewinns habe er wieder verspielt.

Beweise dafür, dass er zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit dem Autohaus über genügend Geld verfügt hatte, konnte der Angeklagte in Papierform und damit aktentauglich nicht vorlegen. Und so kam es gestern noch nicht zu einem Urteil. Ende Oktober soll es einen neuen Termin geben. Dann mit Unterlagen der Bank und Zeugen.