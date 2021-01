Fichten an der Kreisstraße 7 müssen gefällt werden

Rund 60 bis 70 Jahre sind die Fichten alt, welche am Steilhang in der Ortslage Gerringhausen noch stehen oder aber seit Anfang der Woche schon gefällt wurden.

Gerringhausen/Valbert – Den Auftrag zur Fällung gab der in Mühlhofe wohnende Waldbesitzer nicht freiwillig. Der Borkenkäfer trieb auch ihn, wie landauf und landab eine Vielzahl von Waldbauern, zur Fällung des Bestandes.

Dabei übernimmt das beauftragte Forstunternehmen in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz gleichfalls die Vermarktung des Holzes.

Holzvermarktung ist schwierig

Die ist durch die Borkenkäferplage äußerst schwierig. Schwierig ist gleichfalls der passende Begriff für die Arbeiten am steilen Hang entlang der Kreisstraße 7. Diese wurde auf einer Länge von rund zweihundert Meter daher komplett gesperrt. Dass Anfahren der Abschnitte ist aber jeweils von der L 539 oder über die K 7 aus Richtung Echternhagen möglich. Bis zum Ende der Woche will man die unteren Lagen des Hanges abgearbeitet haben. Dann kann auch Volker Dickel, Inhaber der Autolackierei Lahme in Voßsiepen wieder ohne Umwege seinen Betrieb erreichen. Da die Zufahrten allerdings kontinuierlich als Sackgassen nutzbar waren, hielten sich die Beeinträchtigungen zum Glück in einem noch akzeptablen Umfang.