Märchenhaftes Feuerwehrfest: Willertshagener feiern mit Live-Musik

Von: Gertrud Goldbach

Trotz des schlecht angesagten Wetters feierte die Löschgruppe Willertshagen am vergangenen Wochenende sein Feuerwehrfest und sorgte für märchenhafte Stimmung.

Meinerzhagen – Als hätte eine höhere Macht ein Einsehen gehabt, riss der Himmel für den Förderverein der Löschgruppe Willertshagen pünktlich auf: Zwar gab es Samstagnachmittag noch einen heftigen Regenschauer, doch ansonsten blieb es auf dem Feuerwehrfest trocken. So kamen schon recht früh viele Besucher, die die leer geräumte Garage, die aufgestellten Zelte sowie die Plätze davor füllten.

Märchenhaftes Feuerwehrfest: Willertshagener feiern mit Live-Musik

Märchenhafte Getränke: Diese drei jungen Frauen ließen sich die Cocktails schmecken. © Gertrud Goldbach

Einen entspannten Eindruck machten die Gäste, die sich in kleineren aber auch größeren Gruppen zusammen fanden. Guten Zuspruch fand die Tombola, die mit einigen attraktiven Preisen Kinder und Erwachsene lockte. Vanessa Blumenrath gab die gewonnen Preise aus, unter denen als Hauptgewinn ein Rundflug auf dem Dümpel winkte, außerdem Dauerkarten für den RSV, Fahrradlampen und noch mehr.

Höhepunkt des Samstagabends war der Auftritt der Band Lightness. © Gertrud Goldbach

Sehr fröhlich ging es im Märchenwald zu. Hier hatten Nina Amloh, Sandra Funke und Christina Nolte eine Holzhütte wie einen Märchenwald dekoriert. Gardinenstreifen flatterten im Eingang, Froschkönige aus Toilettenpapierrollen hingen an den Wänden und viel Grün und wenig Licht vermittelten den Eindruck, in einem dunklen Wald zu sein. Als Getränke gab es hier Cocktails, die den Namen Froschkönig, böser Wolf oder vergifteter Apfel trugen.

Das Fest war gut besucht: Viel Spaß hatten auch die Mitglieder des Fanfarenzuges Meinerzhagen. © goldbach

„Wir treffen uns immer vorher, denken uns ein neues Thema aus und probieren natürlich auch die Cocktails, die wir an dem Feuerwehrfest anbieten wollen“, berichtete Sandra Funke, eine der Märchenwaldfeen. „Das wird immer sehr lustig.“ In den vergangenen Jahren hatten sie als Motto schon mal Dschungel, Casino oder auch Ritter. Die Dekoration aber auch die Getränke werden jedes Mal dem Motto angepasst. Während die einen sich die Märchenwaldcocktails schmecken ließen, verzehrten die meisten aber heimisches Bier, mit oder ohne Alkohol. Die Zapfhähne liefen fast durch und die Freiwilligen der Willertshagener Feuerwehr hatten alle Hände voll zu tun. Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Band Lightness mit Lifemusik. Nach zehnjähriger Pause stand die Band zum ersten Mal wieder vor Publikum auf der Bühne und der Funke sprang recht schnell über. Viele der Gäste verfolgten das Konzert aus nächster Nähe aufmerksam und einige Fans kannten noch Liedtexte und sangen sie mit. Und so war das Feuerwehrfest in Willertshagen wieder ein entspanntes Fest, bei dem man viele Freunde oder Bekannte treffen und mit ihnen den Abend verbringen konnte.

Am Abend vor ihrem Fest wurde die Löschgruppe Willertshagen noch zu einem Einsatz alarmiert. Im Gewerbegebiet Darmche war auf dem Gelände einer Spedition hatte ein 1000 Liter umfassender IBC-Behälter, in dem sich eine leicht entzündliche Flüssigkeit befand, Leck geschlagen.