Feuerwehreinsatz: Restmülltonne brennt am Wohnhaus

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Brand am Gebäude in Meinerzhagen an der Birkeshöh. © Feuerwehr meinerzhagen

Zu einer Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr alarmiert.

Meinerzhagen – Am Samstagmittag wurde der Löschzug Meinerzhagen per Sirene zu einem vermeintlichen Kellerbrand in die Birkeshöhstraße alarmiert, wie die Feuerwehr berichtet. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch dann als etwas harmloser dar.

Eine Restmülltonne an einer Hauswand brannte in voller Ausdehnung und hatte auf eine Efeu Hecke übergegriffen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mit dem Schnellangriff des LF20 schnell unter Kontrolle bringen. Nach der Kontrolle der Hausfassade mittels Wärmebildkamera konnte der Einsatz nach kurzer Zeit wieder beendet werden.