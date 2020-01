Auto brennt: Dänen stranden an der A45 - Rowdy quetscht sich durch Absperrung

Feuerwehreinsätze an Silvester und Neujahr im Überblick

+ © Klümper Ein in Dänemark zugelassener Nissan Qashqai strandete aufgrund eines technischen Defektes in Meinerzhagen. © Klümper

Meinerzhagen – Zur A45 rückte an Silvester gegen 15.30 Uhr der Meinerzhagener Löschzug 1 aus. Dort war ein technischer Defekt an einem Nissan Qashqai für Flammen im Unterboden verantwortlich. Was Feuerwehr und Polizei noch mehr als der kleine Brand beschäftigte: Ein rüder Verkehrsteilnehmer ließ sich durch den Feuerwehreinsatz in dem Autobahnzubringer nicht aufhalten. Er rauschte durch die Absperrung – unter den Augen zahlreicher entsetzter Zeugen.