Viel Rauch um (fast) nichts

Feuerwehr im Einsatz

+ © Jürgen Beil Dieser Papierkorb hatte im Keller des Hauses an der Haarbrinkstraße Feuer gefangen. Er wurde von der Feuerwehr entsorgt. © Jürgen Beil

Meinerzhagen – Sirenenalarm am Sonntag gegen 10.30 Uhr in der Meinerzhagener Innenstadt. Grund für die Alarmierung war ein an der Haarbrinkstraße gemeldeter Kellerbrand.