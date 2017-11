Feuerwehr rettet vier Kühe aus der Listertalsperre

Einsatz dauert vier Stunden

Hunswinkel - Dieser Ausflug hätte tragisch enden können: Vier Kühe brachen am Samstag von einer Weide in Hunswinkel aus. Dabei gerieten sie versehentlich in die angrenzende Listertalsperre. Die Feuerwehr rettete die Tiere aus dem Wasser.