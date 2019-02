Brahmsstraße: Schlimme Befürchtung am Morgen

Meinerzhagen - Die Meldung von Rauch in einem Mehrfamilienhaus an der Brahmsstraße führte am Montagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Diese Beobachtung hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet: Von der nahe gelegenen Grundschule wurde Rauch in einem großen Mehrfamilienhaus an der Brahmsstraße gesichtet. Die auch per Sirene alarmierte Feuerwehr konnte aber keine Feststellung machen.

Die mittleren der acht Etagen wurden gründlich durchsucht, Rauchentwicklung oder ein Feuer wurden nicht entdeckt. Die 40 Einsatzkräfte vom Löschzug 1, der Löschgruppe Willertshagen, DRK und Polizei konnten bereits eine gute halbe Stunde nach der Alarmierung um exakt 8 Uhr wieder abrücken.

Für alle Beteiligten sehr beruhigend, denn ein Brand in einem großen Wohnhaus kann schnell sehr gefährlich werden. Allerdings will die Polizei den Fehlalarm nicht auf sich beruhen lassen. An der Grundschule will man nun ermitteln, wie es zu der Beobachtung kam. Allerdings gilt für Zeugen stets: Lieber einmal zu oft die Feuerwehr rufen, als eine mögliche Gefahr ignorieren.