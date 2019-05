Auto brennt, Fahrer leicht verletzt

Auf der A 45 kam es am Sonntagmorgen zu einem Unfall.

Meinerzhagen - Ein leicht verletzter Fahrer und ein brennender Pkw auf der Autobahn - so lautet die Bilanz vom Sonntagmorgen.

Zu einem Einsatz für die Feuerwehr kam es am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Der Löschzug Meinerzhagen wurde zu einem brennenden Pkw auf der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt alarmiert. Dort war es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Alleinunfall eines Peugeot gekommen, der aus unbekannter Ursache gegen die Mittelleitplanke gefahren und anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen war. Der Entstehungsbrand im Motorraum konnte durch Ersthelfer mit einem Pulverlöscher gelöscht werden, sodass die Feuerwehr sich auf das Abstreuen von Betriebsmitteln und die Absicherung der Einsatzstelle beschränken konnte. Der leicht verletzte Fahrer wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach gut 30 Minuten konnte der Einsatz wieder beendet werden.