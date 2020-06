Sirenenalarm nach starker Rauchentwicklung

Starke Rauchentwicklung rief am Sonntagmittag die Feuerwehr auf den Plan

Meinerzhagen – Eine starke Rauchentwicklung an einem Gebäude mit unbestätigter Hausnummer wurde der Rettungsleitstelle am Sonntagmittag gemeldet.

Sogleich wurde in Meinerzhagen Sirenenalarm ausgelöst und die Feuerwehr zur Volmestraße geschickt. An der vermuteten Adresse fand die Besatzung des Löschzuges tatsächlich stärkere Rauchentwicklung auf dem Dach vor, die durchaus an einen Kaminbrand erinnern kann.

Verdutzte Hausbewohner

Die wegen des unerwarteten Besuches verdutzten Hausbewohner erklärten aber überzeugend, dass dies völlig normal sei und man sich keine Sorgen machen brauche.

Da sich keine anderweitige Einsatzstelle ergab, hat die Feuerwehr nach einer Viertelstunde Erkundung und Beratung den Heimweg angetreten.

Der leichte Stau auf der Bundesstraße 54 löste sich danach schnell wieder auf.