+ © Isleib Am Mittwochnachmittag wurde die Freiwillige an die Beurhausstraße gerufen. Dort war es zu einem technischen Defekt an einem Umrichter einer Phoztovoltaikanlage gekommen. - Foto: Isleib © Isleib

Meinerzhagen - Ein technischer Defekt in einem Umrichter einer Photovoltaikanlage an der Beurhausstraße in Meinerzhagen rief am Mittwochnachmittag um kurz nach 15 Uhr die Feuerwehr auf den Plan.