Brand in Garage - Feuerwehr schützt angrenzendes Wohnhaus  

Die Feuerwehr löschte den Garagenbrand am Siepener Weg und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude.

Am Siepener Weg, oberhalb der Einmündung Werlsiepen, brannte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr aus ungeklärter Ursache eine Garage.

Die Feuerwehr wurde per Sirenenalarm alarmiert und rückte aus. Die Einsatzkräfte des Löschzuges 1 und der Löschgruppe Willertshagen mussten nicht nur die Flammen in der Garage löschen, sondern auch ein Übergreifen des Brandes auf eine benachbarte Garage und ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Das gelang und so konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden auch Feuerwehrleute mit Atemschutzausrüstung eingesetzt.