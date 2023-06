Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft: Trockenheit kann zur Gefahr werden

Von: Simone Benninghaus

Im vergangenen Sommer sorgten Waldbrände für Großeinsätze im Märkischen Kreis, wie hier in Plettenberg. Auch die Meinerzhagener Feuerwehr war hier bei den Löscharbeiten im Einsatz. Archi © Feuerwehr Meinerzhagen

Auch wenn es immer mal wieder regnet - es reicht nicht für den ausgetrockneten Boden.

Meinerzhagen – Sommerhitze und das Ausbleiben von Regen sorgt bei den einen für Freude, bei anderen hingegen für erhöhte Alarmbereitschaft und Hab-Acht-Stellung: „Wir haben die Lage im Auge“, sagt daher Matthias Dresp, Zugführer des Löschzugs Meinerzhagen. Ein Grund, warum ein Lagerfeuer am Montagabend von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Eine aufmerksame Bürgerin informierte zu Beginn der Woche die Leitstelle der Feuerwehr, nachdem sie im Bereich Rothenstein einen Feuerschein am Waldrand entdeckte. Danach gingen noch weitere Hinweise bei der Feuerwehr ein. Kräfte des Löschzugs Meinerzhagen rückten aus und konnten an besagter Örtlichkeit auch schnell die Ursache ausmachen. In diesem Fall ein Lagerfeuer, das auf einem dafür vorgesehenen Feuerplatz entfacht worden war. Die Gruppe, die es angezündet hatte, hatte sich allerdings schon selbst Gedanken gemacht und Wasser für den Notfall ringsherum bereitgestellt, um schnell eingreifen zu können. Auch ihr war die Angelegenheit inzwischen zu brenzlig geworden, daher wollte auch sie das Feuer löschen. Dies übernahmen schließlich kurzerhand die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

„Breitet sich so ein Feuer aus, ist man schnell machtlos“, warnt daher noch einmal Matthias Dresp von der Meinerzhagener Feuerwehr, bei den derzeit anhaltend warmen Temperaturen und der Trockenheit besonders vorsichtig und umsichtig zu sein.

Beispielsweise auch achtlos weg geworfene Zigarettenkippen könnten bei einer Witterung wie der aktuellen schnell zur Gefahr werden. Der Boden sei durchweg trocken. Wasser würde daher erst einmal abfließen, statt einzusickern. Die angekündigten Gewitterschauer würden die Lage daher nicht wesentlich abmildern, so die Einschätzung der Feuerwehr.

In Meinerzhagen gab es in den vergangenen Wochen glücklicherweise „lediglich“ einen kleineren Flächenbrand, der von einem Spaziergänger entdeckt worden war und dank des raschen Eingreifens schnell gelöscht werden konnte und keine größeren Auswirkungen hatte. In Lüdenscheid, Nachrodt-Wiblingwerde und Altena mussten dagegen bereits Brände größeren Ausmaßes gelöscht werden. „Dabei sind wir erst am Anfang der warmen Jahreszeit“, sagt Matthias Dresp und ist besorgt, denn die Wochen mit Trockenheit und Dürre würden erst noch bevorstehen.

Die Meinerzhagener Feuerwehr warnt aus diesem Grund auch vor einem allzu sorglosen Umgang mit Feuer beim Grillen. „Man sollte auch zuhause aufpassen“, so der Rat der Brandschützer. Wenn der Rasen im Garten aufgrund der starken Sonneneinstrahlung trocken und gelblich wird, kann ein nur kleiner Funke ausreichen, um einen Flächenbrand auszulösen. In der Nähe einer Wohnbebauung kann dies schnell gefährlich werden. Bei einem Grillabend sollte daher am besten vorgesorgt werden und Wasser oder ein Gartenschlauch zusätzlich zum Steak ebenfalls bereit liegen, um im Notfall schnell eingreifen zu können, rät die Feuerwehr.