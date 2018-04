Investition in die Sicherheit der Bürger: 300 000 Euro für ein neues Tanklöschfahrzeug

Meinerzhagen - Ein Überraschungsei war es nicht, das neue Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000). Dennoch freuten sich die Feuerwehrleute, als es jetzt an seinem Standort, dem Gerätehaus am Florianweg, eintraf.

Seit der Vergabe des Auftrags an die Firma Schlingmann in Dissen waren gut 14 Monate vergangen. Nicht ungewöhnlich, denn bis auf das vorgefertigte Fahrgestell von MAN ist der komplette Aufbau in „Handarbeit“ entstanden. Dafür sind zwar die grundlegenden Varianten durch entsprechende Normierungen vorgegeben, individuelle Anpassungen aber möglich. Über diese hatte die Wehrleitung natürlich im Vorfeld gesprochen, sodass bis ins letzte Detail feststand, was man für die Feuerwehrarbeit für sinnvoll hält und benötigt. Am Ende stand hierfür ein Betrag von knapp 300 000 Euro auf dem Auftrag.

Gut ein Drittel hiervon entfallen auf das Fahrgestell mit der Fahrerkabine. Mit einem über 300 PS ausgestatteten Motor, Automatikgetriebe und weiterer modernster Fahrzeugtechnik, ermöglicht es gerade in der hiesigen, topografisch oft anspruchsvollen Gegend, eine zügige Einsatzfahrt. Im modular gestalteten Aufbau mit seinen Geräteräumen findet sich alles, was für die unterschiedlichsten Einsatzarten benötigt wird. Wichtigster Bestandteil und auch Namensgeber für das neue Fahrzeug ist der 4000 Liter fassende Tank. Damit das darin befindliche Wasser auch zum Löschen genutzt werden kann, ebenfalls die Pumpenanlage und ein 500 Liter großer Schaummitteltank. Stromerzeuger, Pressluftatmer, Werkzeuge, vom kleinen Schraubendreher bis zum Brecheisen – alles ist an Bord übersichtlich untergebracht. Mehr als 20 Seiten lang ist die weitere Ausstattungsliste des TLF, welche der Stadtbrandinspektor Thomas Decker und seine Begleiter bei der Abholung abhacken mussten.

Insgesamt rund 200 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, „beherbergt“ in fünf Gerätehäusern, in denen die Ausrüstung und die Fahrzeuge ebenso ihren Platz haben, gibt es derzeit in Meinerzhagen. Für sie, die sich über Jahrzehnte um die Pflege der einzelnen Fahrzeuge neben ihrem Einsatz- und Übungsalltag kümmern, ist jedes neue Fahrzeug auch ein wenig Anerkennung für die geleistete Arbeit. Da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass neben der Freude über das neue TLF 4000 auch ein wenig Wehmut über den bevorstehenden Abschied vom Vorgänger TLF 24/50 aufkam.

Am Dienstagnachmittag waren die beiden Fahrzeuge (neben weiteren) bei einem kleineren Einsatz auf dem Betriebsgelände der Firma Fuchs dabei. Während es für das „alte“ TLF Routine war, handelte es sich für das neue Fahrzeug quasi um die Feuertaufe. Obwohl es in einigen Wochen noch zu einer offiziellen Übergabe kommen soll, ist das TLF 4000 bereits im Einsatzfall für die Bürgerinnen und Bürger von Meinerzhagen unterwegs.