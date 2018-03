Feuerwehr und DLRG üben gemeinsam Wasserrettung

+ © Salzmann Bei dem Workshop trainierten insgesamt 80 Einsatzkräfte Techniken der Wasserrettung. © Salzmann

Meinerzhagen - Premiere geglückt – Wiederholung ausdrücklich erwünscht: Rundum positiv fiel am Samstag das Resümee eines gemeinsamen Wasserrettungs-Workshops von Feuerwehr und DLRG in Hunswinkel aus. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Attendorn, Drolshagen, Olpe und Meinerzhagen sowie des DLRG Bezirks Süd Sauerland beteiligten sich an der ersten interkommunalen Übung in dieser Größenordnung.