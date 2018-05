Gartenhütten-Brand in Windebruch sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Feuer in Ferienhaussiedlung

[UPDATE 17:30 Uhr] Meinerzhagen - Völlig heruntergebrannt ist am Samstagnachmittag ein Gartenhaus in Meinerzhagen-Windebruch. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand die Holzhütte bereits in Flammen und drohte auf das benachbarte Einfamilienhaus überzugreifen. Das konnten die Feuerwehrleute durch eine sogenannte "Riegelstellung" im letzten Moment noch verhindern.