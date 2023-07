Schützenfest in Valbert: Fest für Kinder eine Woche früher

Von: Simone Benninghaus

Das Valberter Kinderkönigspaar Lion und Mila Busch regiert etwas länger als das Kinderprinzenpaar. © Schützenverein Valbert/ Annika Boecker

Die kleinen Schützen von heute sind die Prinzen, Prinzessinnen, Königspaare und natürlich Schützen von morgen – daher soll auch der Nachwuchs im Rahmen des Valberter Schützenfestes einen besonderen Tag erleben.

Valbert – Um ausgiebig feiern zu können, wird das Kinderschützenfest in diesem Jahr erstmals eine Woche vorher im Ebbedorf stattfinden.

Die jüngsten Schützen haben in diesem Jahr einen ganzen Schützenfesttag für sich, wenn am Sonntag, 9. Juli, ab 11.30 Uhr das Kinderschützenfest in der Ebbehalle gefeiert wird. Ohne Zeitdruck und weitere Termine sollen alle – kleine und große Schützen – auch den Kinderschützenfesttag genießen können.

In der Ebbehalle wartet auf die Kinder ein volles Programm mit Spielen, bei einer Tombola gibt es die Chance auf viele Preise und Zauberer Arnd Clever wird eine Zaubershow für die ganze Familie bieten. Natürlich wird an diesem Tag auch ein neues Kinderprinzenpaar gesucht und damit Nachfolger für Noah Saure und Lina Werner.

Für das Kinderprinzenpaar Lina Werner und Noah Saure wird es schon am 9. Juli Nachfolger geben. © Schützenverein Valbert/ Annika Boecker

Das neue Kinderkönigspaar wird es dann am Freitag, 14. Juli, geben, wenn der Auftakt des Festwochenendes auf dem Denkmalsplatz beginnt. Hier wird der Schützennachwuchs im Alter von 10 bis 14 Jahren den neuen Kinderkönig ermitteln. „Wir werden dafür eine mobile Schießanlage aufstellen, damit der Wettstreit mitten im Dorf und im Beisein von möglichst zahlreichen Zuschauern ausgetragen werden kann“, berichtet der Vorsitzende des Schützenvereins Dominik Busch. Es wird mit dem Luftgewehr auf den Vogel angelegt und der spannende Wettkampf wird von den Zuschauern auf einem Bildschirm verfolgt werden können. Die Krönung des neuen Kinderkönigspaares, bislang amtieren noch Lion und Mila Busch, findet dann unmittelbar vor dem Fassanstich um 19 Uhr statt. Außerdem werden die Gewinner des Pokalschießens geehrt und es wird eine Schützenlotterie für die Schützen durchgeführt.

Zweiter Festtag beginnt um 13.30 Uhr am Denkmalsplatz

Der zweite Festtag, Samstag, 15. Juli, steht dann nach dem Antreten auf dem Denkmalsplatz um 13.30 Uhr, dem Abholen des Königspaares Bernd und Nicole Salewski und dem Festzug ganz im Zeichen des Festgeschehens an und in der Ebbehalle. Um 15.30 Uhr finden zunächst Kaffeetrinken und Konzert statt. Um 15.45 Uhr wird es an der Vogelrute spannend und es stellt sich die Frage, wer der Nachfolger von Prinz Tobias Scheffler und seiner Prinzessin Sarah Frey werden wird.

Abends werden ab 19 Uhr die Gastvereine empfangen, um 19.20 Uhr finden Ehrungen statt, ehe um 20 Uhr die Krönung des neuen Prinzenpaares durchgeführt wird. Anschließend findet ein großer Majestäten- und Volksball statt und dieser Abend wird unter ein besonderes Motto gestellt. Schützen und Besucher erleben in der Ebbehalle die „Valberter Geierfeier“ und es gilt der Zusatz „Das ist die Krönung“, denn die Verantwortlichen des Schützenvereins versprechen, dass mit der Band super liQuid eine sechsköpfige Top-Live Band auf der Bühne für allerbeste Partymusik sorgen wird.

Gottesdienst zum Auftakt am Sonntag

Am Sonntag, 16. Juli, bildet der ökumenische Gottesdienst in der evangelischen Kirche den Auftakt für den letzten Festtag. Nach dem Frühschoppen geht es am frühen Nachmittag um 13.45 Uhr mit dem Antreten auf dem Denkmalsplatz weiter und Zuschauer können sich auf einen großen Festzug freuen, der musikalisch vom Musikverein „Lyra“ Altenhof und den Fanfarenzügen aus Meinerzhagen und Attendorn begleitet wird.

Nach dem Konzert und Kaffeetrinken in der Ebbehalle beginnt um 15.15 Uhr ein weiterer Höhepunkt mit dem Königsvogelschießen. Um 16.30 Uhr findet das Preisvogelschießen statt, ehe dann am Abend um 19 Uhr die Krönung der neuen Regenten vorgesehen ist, ehe die zweite „Valberter Geierfeier“ ihren Lauf nehmen wird. Auf der Bühne an diesem Abend: die Band Querbeat aus Hamm und auch hier ist man sicher, dass sie für erstklassige Live-Musik sorgen wird.