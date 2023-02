Nachhaltigkeit: Firma im MK „goes green“

Von: Sarah Lorencic

Das Unternehmen Fernholz aus Meinerzhagen betreibt zwei Werke. Neben dem Werk im Gewerbegebiet Ihne (Foto), gibt es ein weiteres Werk in Schkopau. © studio steve

Nach einem erfolgreichen Jahr 2022 stellt die W. u. H. Fernholz GmbH & Co. KG das Jahr 2023 erneut unter das Motto „Fernholz goes green“, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Meinerzhagen - So wird in der neuen Produktionshalle in Schkopau in Sachsen-Anhalt ein CO2-Footprint realisiert, der neue Maßstäbe setze. Die Abwärme der Kühlanlage wird außerdem für die Beheizung des gesamten Gebäudekomplexes genutzt. In der Endausbaustufe soll ein Teil der Energiegewinnung durch Photovoltaik erfolgen.

2022 sei für Fernholz ein erfolgreiches Geschäftsjahr gewesen. Auch 2023 startet gut: Am 2. Januar 2023 wurde ein neues System erfolgreich eingeführt. Davon erwartet Fernholz eine Verbesserung der Prozesse in Geschwindigkeit, Sicherheit, Transparenz und Dokumentation. Von der Angebotserstellung bis hin zur Produkt-Auslieferung an den Kunden.

Rund 200 Mitarbeiter in Meinerzhagen

Zu Beginn des Jahres 2023 wurde Fernholz-Geschäftsführer Michael Roth als Board Member in die Organisation SPE-Inspiring Plastics Professionals, eine organisation die Kunststoff-Experten vereint, berufen. Die W. u. H. Fernholz GmbH & Co. KG ist ein Produzent für Folien und Kunststoffverpackungen mit Sitz in Meinerzhagen und Schkopau und rund 200 Mitarbeitern.