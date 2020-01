Feinstaub-Feuerwerk in Meinerzhagen

+ © Beil Bei der Auswertung der Feinstaub-Daten: Horst Skerra (links) und Matthias Kretschmer. © Beil

Meinerzhagen - Feinstaub ist schädlich. Und immer zum Jahreswechsel, in der Silvesternacht ab 0.00 Uhr, steigt der Feinstaub-Wert in der Luft explosionsartig an. So auch diesmal. Das ergaben Messungen, die Horst Skerra und Matthias Kretschmer in Meinerzhagen vorgenommen haben.