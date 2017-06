Feierlicher Glanz mit Zapfenstreich

Rinkscheid - Die Wälder und Hügel des Ebbegebirges bildeten am Samstagabend eine prächtige Kulisse für ein festliches Zeremoniell: Der Große Zapfenstreich, zum ersten Mal in Rinkscheid durchgeführt und perfekt intoniert vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Hemer und dem Musikverein „Lyra“ Altenhof, war einer der Höhepunkte des Jubelfestes

.

Ebenso festlich waren zuvor in einer zum Vereinsgeburtstag bis auf den letzten Platz besetzten Halle die neuen Majestäten inthronisiert worden. „Ihr habt hier heute Carsten Hoff erwartet, aber der steht woanders“, scherzte der zweite Vorsitzende Kai Wittkop, als er die zahlreichen Gäste, darunter Majestäten und große Abordnungen der befreundeten Schützenvereine Valbert und Zur Listertalsperre, sowie Bürgermeister Jan Nesselrath und seine beiden Stellvertreter Volkmar Rüsche und Rainer Schmidt und ebenso Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck begrüßte. Der Abend stand dann ganz im Zeichen des runden Geburtstages und gehörte zunächst den neuen und alten königlichen und kaiserlichen Majestäten.

„Da kämpft man lange um den Königstitel, und schon ist alles wieder vorbei“, richtete der stellvertretende Vorsitzende zunächst sehr persönliche Worte an das scheidende Königspaar Stefan und Steffi Valenthorn. „Behaltet die vielen schönen Momente in Erinnerung“, wünschte er. Für Rinkscheider Verhältnisse rekordverdächtig schnell sei der Wettstreit an der Vogelrute vonstatten gegangen. Den siegreichen Treffer landete Thomas Lück, und dieser freute sich so auch am Abend, als er zusammen mit seiner Ehefrau Hava die Insignien der Königsregentschaft in Empfang nehmen durfte und als erste Amtshandlung die Front der Schützen abnahm.

Verabschiedet wurde am Samstag auch das Kaiserpaar Frank und Ute Siegers. „Ihr habt uns bei zahlreichen Festen würdig vertreten und ward ein tolles Kaiserpaar“, bedankte sich Kai Wittkop, ehe schließlich das neue Kaiserpaar Carsten und Martina Hoff, das sich ebenso wie die königlichen Majestäten sichtlich über die Regentschaft freute, gekrönt wurde.

Besonders festlich wurde es schließlich, als der Verein und seine Majestäten sowie die beiden Musikkapellen aus Hemer und Altenhof hinter der Halle zum großen Zapfenstreich Aufstellung nahmen, ehe danach die Band SAM für Tanzmusik und beste Stimmung sorgte.