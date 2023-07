Feierliche Königskrönung im Listertal

Schützenfest in Hunswinkel

Die erste Amtshandlung des neuen Schützenkönigspaares, das Abschreiten der Front der Listertaler Schützen.

Einmal mehr beweisen Listertaler, dass sie feiern können. Am Samstagabend wurde der neue König gekrönt und ordentlich gefeiert.

Hunswinkel – Feiern, das können die Listertaler Schützen und das bewiesen sie erneut am Samstagabend bei der Königskrönung. Während sich vor der Listerhalle die Gastvereine formierten, hatten die Listertaler selbst schon ihren Platz in der Halle gefunden. So hatten die Jungschützen einen Platz belegt mit besonders standsicheren Tischen, denn diese dienten später als Podest, um die hereinziehenden Schützen und Majestäten lautstark zu begrüßen. Ob die Valberter Schützen, die Rinkscheider oder die aus dem benachbarten Schreibershof, alle wurden feierlich am Eingang zur Listerhalle abgeholt und durch die Tischreihen bis zur Bühne geleitet.

Mit dem Eröffnungstanz begann der gemütliche Teil des Abends.

Oberst Holger Körby begrüßte die Gastvereine gewohnt launig und stimmte alle schon einmal auf den Höhepunkt des Abends ein: der Königskrönung. Doch vorab erhielten die Insignienschützen Florian Rodemers, Brian Busenius, Niklas Hudetz, Jörg Busenius und Tom Schindler einen Orden überreicht. Zudem erhielt Hans Erich Schmidt für hervorragende Verdienste im Schützenwesen vom Sauerländer Schützenbund zum Dank für seinen Einsatz im Schützenwesen ebenfalls einen Orden. Nun war der Weg frei für die Königskrönung. „Danke, dass ihr hervorragende Stimmung und Spirit in eure Amtszeit mitgebracht habt“, verabschiedete Holger Körby das scheidende Königspaar Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer. „Ihr habt nicht nur die Schranke zum Quellengrund, sondern auch die zu unseren Herzen geöffnet.“

Hans Erich Schmidt erhielt vom Sauerländer Schützenbund einen Orden überreicht.

Noch ein letztes Mal schritten Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer die Front der Schützen ab, währenddessen bereits der neue Schützenkönig Jens Groll und seine Königin die Plätze wechselten und auf dem Königsthron Platz nahmen. Schulterklappen abknöpfen und an die Uniform von Jens Groll anknöpfen, Königskette wechseln und auch die Schärpe der Königin. Nun waren Jens und Stefanie Groll bereit, sich ihren neuen Aufgaben zu stellen.

Unter einem großen Hallo der anwesenden Schützen und Schützenfestbesuchern schritten beide zum ersten Mal die Front ihrer Schützen ab. Mit dem Eröffnungstanz, dem bald alle anwesenden Majestäten folgten, begann der entspannte Teil des Abends, der Königsball.