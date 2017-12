Freie Evangeliums Christen: Umfrage zu Weihnachten 

Meinerzhagen - Die lebendige Krippe – mit dieser Aktion war die Freie Evangeliums Christen Gemeinde Meinerzhagen mit Sitz an der Beethovenstraße 35 auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Ein Anlass für die Initiatoren, eine Umfrage unter dem Weihnachtsmarkt-Besuchern zu starten.

Die Frage lautete „was bedeutet Ihnen Weihnachten wirklich?“. „Oft verbringen wir vor Weihnachten viel Zeit mit dem Kaufen von Geschenken, mit dem Vorbereiten von Tannenbäumen und dem Festtagsessen. Doch ist das alles? Diese Frage wurde den Meinerzhagenern gestellt und es wurde erstaunt festgestellt, dass doch viele Menschen dazu bereit sind, über das echte Weihnachten zu reden und nachzudenken, was da wirklich vor etwa 2000 Jahren geschehen ist“, schildern die FECG-Angehörigen.

Der Gemeinde sei es wichtig gewesen, neben dem Schaschlik-Verkauf zu erinnern oder einfach nur eine Anregung zu geben, was damals geschehen sei. „Sehr interessant war zu hören, dass die Kleinen von heute am besten wussten, was Gott getan hat und wer da in der lebendigen Krippe liegt“, wird festgestellt. Auch beim Verschenken von Bibeln habe so manch einer sich erinnert, wo das alte Buch zu Hause im Schrank liege und eigentlich nicht mehr gelesen werde. „Doch gerade zu Weihnachten sind diese Geschichten sehr aktuell und bringen uns den Frieden näher, denn Jesus ist das Schlüsselwort für ein besinnliches Weihnachtsfest. Denn er brachte Liebe in unsere Welt“, heißt es.

Die Freie Evangeliums Christen Gemeinde Meinerzhagen lädt in diesem Zusammenhang auch zu den Gottesdiensten ein. „Unsere Tür steht für jeden offen, um uns nicht nur als lebendige Krippe, sondern auch in der Gemeinde zu erleben“, wird mitgeteilt. Der Heiligabendgottesdienst beginnt am Sonntag um 16 Uhr. Einen Tag später wird für 10 Uhr zum Weihnachtsgottesdienst eingeladen