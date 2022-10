Nach Wahl-Pleite: Meinerzhagener FDP-Chef fordert mehr volkstümliche Kommunikation

Von: Göran Isleib

Enttäuschte Gesichter in Niedersachsen: Die FDP hat den Einzug in den Landtag verpasst. Der FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner hat inzwischen seinen Rücktritt angekündigt. © Kay Nietfeld

Am vergangenen Wochenende wählte Niedersachsen einen neuen Landtag. Überraschend für die Freien Demokraten: Sie finden sich nach Auszählung der Stimmen im Landtag nicht mehr wieder.

Meinerzhagen - Sie hatten knapp die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt. Landauf und landab gilt es für die FDP nun zu überlegen, wie man mit dieser Niederlage umgeht. Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner hat nach dem verpassten Einzug in den Landtag seinen Rücktritt angekündigt. Das gab seine Partei am Dienstag dieser Woche in Hannover bekannt.



Birkner schrieb an diesem Tag bei Twitter, dass er gebeten worden sei, bis zum Landesparteitag im März noch im Amt zu bleiben. Die FDP kam bei der Wahl am Sonntag laut vorläufigem amtlichen Endergebnis auf 4,7 Prozent.



Christian Schön, Vorsitzender der FDP in Meinerzhagen blickt mit Bedauern auf das Ergebnis der niedersächsischen Landtagswahl. „Zunächst einmal möchte ich auch von hier einen Glückwunsch an die Wahlsieger von SPD und Grünen senden. Das sollte sich trotz aller Niederlage so gehören“, positioniert er sich klar.



„Wir als FDP haben einen deutlichen politischen Rückschlag erlitten“, räumt Schön ein. So habe es Christian Lindner treffend formuliert am Sonntagabend. „Die Schuld hierfür möchte ich aber in keinem Fall vorzeitig einer Ampelkoalition oder der Ausrichtung der Partei in die Schuhe schieben“, erläutert Christian Schön. Der Meinerzhagener stellt für sich auch fest: „Nach wie vor hat die FDP eine klare Ausrichtung und ein klares Profil. Eigenverantwortung, freiheitliche Grundordnung, Bildung, aber auch Nachhaltigkeit sind tief in allen Programmen und Strukturen unserer Partei verankert.“



Auch Kompromisse schließen

Leider sei es aber nicht so, dass die FDP bei der letzten Bundestagswahl die absolute Mehrheit bekommen hat und insofern müsse man in der Regierungsverantwortung auch Kompromisse schließen. „Das gilt vollkommen unabhängig von der derzeitigen Koalitionsregierung und wäre in jedem Bündnis so. Der Vorsitzende der FDP Meinerzhagen bringt aber auch deutliche Kritik an der eigenen Partei an: „Wir glauben eher, dass die Inhalte, für welche die FDP steht, oft zu gehoben, zu verklausuliert und schlicht nicht volkstümlich genug kommuniziert werden. Und insofern wünschen wir uns von Bundes- und Landespolitik, dass die Kommunikationsformen in Berlin, in Düsseldorf, in Hannover und wo immer dies benötigt wird, überdacht und möglichst volkstümlich und einfach gestaltet werden.“ Abschließend gibt Christian Schön zu bedenken: „Alles weiter so? Sicherlich nicht. Aber alles verkehrt? Sicherlich auch nicht.“