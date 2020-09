Fair-Trade-Stadt Meinerzhagen: Hier gibt´s die Produkte

Nach Zertifizierung

+ © F. Zacharias Sind stolz auf ihr „faires“ Angebot: Inhaberin Beate Malek (links) und Mitarbeiterin Annemarie Thomas vom Kaffee Klatsch. © F. Zacharias

Seit dem 1. August darf sich Meinerzhagen „Fair Trade Stadt“ nennen. Doch was heißt das überhaupt? Ist das Siegel nur ein Papiertiger oder ist es auch tatsächlich in den Verkaufsregalen der heimischen Läden greifbar? Die MZ wollte es genauer wissen und hat sich in der Stadt umgeschaut.