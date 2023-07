Erste Fahrt in die Partnerstadt nach Corona

Das obligatorische Gruppe © durfte natürlich nicht fehlen: Hier stellten sich die Reiseteilnehmer vor dem Schloss Chenonceau auf, einem der wohl schönsten Schlösser an Loire und Cher. Fotos: Komitee für Städtepartnerschaften

Das Komitee Städtepartnerschaft kann nach der Coronapause seine große Bürgerfahrt in die Partnerstadt St.-Cyr-sur-Loire realisieren

Meinerzhagen/St.-Cyr-sur-Loire – Nach langer Pause durch die Corona-Pandemie konnte in diesem Jahr endlich die große Bürgerfahrt in die Partnerstadt in Frankreich stattfinden. Eine Gruppe Meinerzhagener machte sich auf den Weg nach St.-Cyr-sur-Loire. Und Erhard Pierlings vom Komitee Städtepartnerschaft zeigte sich angesichts der Erlebnisse, die die Gruppe erfuhr, begeistert. Sein Fazit: „Die Freundschaft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in Meinerzhagen und St.-Cyr-sur-Loire lebt!“

Fahrt an die Loire

Das Meinerzhagener Komitee für Städtepartnerschaften hatte nach coronabedingter Pause endlich wieder zur lange versprochenen großen Fahrt an die Loire einladen können und in Zusammenarbeit mit den Freundinnen und Freunden in Saint-Cyr ein attraktives Besuchsprogramm organisiert. „Das wurde von 40 Mitreisenden gerne – und wie sich zeigen sollte – mit Begeisterung und herzlichem Dank an das Organisationsteam angenommen“, so Pierlings. Fünf Tage war man in Saint-Cyr und Umgebung an der Loire „auf Tour in Tours“ – inklusive Fahrt im nagelneuen Bus, Unterkunft in einem Top-Hotel direkt an der Loire und nach gemeinsamen Essen mit französischen Freunden und einer Vielzahl an Höhepunkten an drei Tagen. Dazu gehörte etwa ein Spaziergang durch den Parc de la Perraudière, ein Empfang im Rathaus und die anschließende Stadtrundfahrt durch Saint-Cyr. Doch zu den Erlebnissen zählten auch: eine Stadtführung in der Altstadt von Tours, Besuche eines Weinkellers und einer Pilzzucht in Loire-typischen Tuffsteinhöhlen, die Besichtigung des Schlosses Chenonceau und der Besuch in Amboise mit seinen alten Gassen, dem Schloss und „Clos Lucé“, dem restaurierten Ensemble von Park und Renaissance-Anwesen.

Zeit für persönliche Gespräche

„Dazwischen gab es Zeit für persönliche, individuelle Erlebnisse, für einige aus der Gruppe auch für private Besuche langjähriger Freundinnen und Freunde, und zum Abschluss für alle einen unvergesslichen Abend auf Einladung des dortigen Comités für Städtepartnerschaften mit Musik, lockeren französisch-deutschen Tischrunden, gutem Wein und wohlschmeckenden regionalen Spezialitäten, Tänzchen mit Polonaise“, berichtet Erhard Pierlings. Und schließlich habe es noch einen für alle bewegenden Moment gegeben: als der hoch betagte Jacques Dupont frei sprechend Heinrich Heines „Loreley“ vortrug. Pierlings: „Ein wahres Zeichen kultureller deutsch-französischer Freundschaft – vive l’àmitié!“