Wieder freie Fahrt durchs Volmetal

Meinerzhagen - Die Vollsperrung der Bundesstraße 54 ist wieder aufgehoben, nachdem die Fahrbahnsanierung in der vergangenen Woche abgeschlossen wurde.

Es heißt also wieder "Freie Fahrt durchs Volemtal", auch wenn aktuell noch ein Tempolimit von 50 km/h gilt. Die Maßnahme sei in der angekündigten Zeit durchgeführt worden, heißt es vom Landesbetrieb Straßen.NRW. Allerdings sind noch Warn- und Sperrbaken sowie Ampelanlage abzuräumen und Restarbeiten durchzuführen. So fehlen in dem sanierten Teilstück zwischen der Oststraße in Meinerzhagen und Neuebrücke in Kierspe noch die Fahrbahnmarkierungen. Die Freigabe für den Verkehr erfolgte bereits am 1. Mai.