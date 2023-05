Schmecken braune oder weiße Eier besser?

Von: Sarah Lorencic

Gekochtes Ei © Thomas Francois/Imago

Es gibt sie, die Kunden, denen nur eine Farbe Ei in den Karton kommt. Und es gibt die Eierverkäufer, die wirklich wissen, was im Ei steckt. Von Hagelschnur, Hahnentritt und Haltbarkeittricks.

Meinerzhagen – Man könnte meinen, es geht nur um Eier. Aber „Eier sind nicht gleich Eier“, sagt Margret Brüggemann am Verkaufsstand Maiworm aus Drolshagen. „Eier sind eine Philosophie für sich“, sagt die Verkäuferin. Und jeder hat seine Vorlieben. Gerd Friese zum Beispiel: Er kauft grundsätzlich braune Eier. „Die schmecken besser“, sagt der Valberter und ergänzt, „bilde ich mir bestimmt ein.“ Er lacht und nimmt sein Zehnerpaket mit XL-Eiern in Braun. Nur Weiße kauft eine andere Kundin am Freitag auf dem Wochenmarkt. Braune kommen ihr nicht in den Eierkarton. Andrea Schwesinger kauft jeden Freitag zehn braune Eier. Aus Gewohnheit, sagt die Verkäuferin bei Bäckerei Voss. Am Ende sei ihr die Farbe aber egal, ihr geht es vor allem darum, den Markt zu unterstützen, sagt sie.

Margret Brüggemann zuckt nur mit den Schultern und sagt, die Eier schmecken doch eigentlich alle gleich. Die unterschiedlichen Schalenfarben sagen nur etwas zur Schalenhärte – braune Eier sind stabiler als weiße. Aber am Ende muss man sie ja ohnehin aufschlagen. Einen Unterschied macht die Schale nur in der Industrie, wo die weiße durchleuchtet werden kann, die braune aber nicht. Weiße Eier können überprüft werden auf den Hahnentritt, die kleinen Blutflecken, die bei älteren Hühnern im Ei vorkommen können. Es handelt sich dabei um Gewebeteile aus dem Darm oder Eileiter des Huhns.

Margret Brüggemann verkauft Eier auf dem Wochenmarkt gemeinsam mit ihrer Kollegin Monika Klose und weiß so einiges über das Tierprodukt zu berichten. © Lorencic

Obwohl sie nicht bedenklich sind, möchten Verbraucher sie oft nicht im Ei haben und greifen deshalb eher zum weißen Ei, bei dem solche mit Hahnentritt aussortiert und für andere Produkte benutzt werden. Der Faden, der oft im Ei zu finden ist, nennt sich Hagelschnur. An ihr ist das Eigelb im Ei aufgehängt und fixiert. Sie verbindet das Eigelb mit der Schalenhaut und sorgt so dafür, dass das Eigelb immer im unteren, bauchigen Teil des Eies hängt. Würde im Ei ein Küken wachsen, dann direkt am Rand des Eigelbs. Die Hagelschnur sorgt dann dafür, dass das Küken vor Erschütterungen geschützt ist und nicht gegen die Schale stoßen kann. Auch die Hagelschnur kann mitgegessen werden und ist sogar ein Indiz für die Frische des Eis.

Am Stand von Maiworm gibt es die Eier in verschiedenen Größen, was es den Kunden nicht gerade leichter macht. M, L oder XL sind die gängigen Größen. Je größer das Ei, desto älter das Huhn, erklärt die Eier-Verkäuferin. Die ersten Eier der Hühner, sogenannte Kükeneier, gibt es auch an dem Wagen zu kaufen, allerdings sind diese kleinsten Hühnereier immer schnell ausverkauft, weil sie besonders lecker sein sollen.

Braun oder weiß? Gerd Friese kauft immer braune Eier, weil er glaubt, sie schmecken besser. Oder bildet er sich das wie viele andere ein? © Lorencic, Sarah

Margret Brüggemann isst ihr Ei am liebsten morgens weich gekocht zum Frühstück. Ein XL-Ei kommt für ihr perfektes Eierlebnis sieben Minuten ins heiße Wasser. Dann sei das Gelbe vom Ei noch schön cremig, sagt sie. Bernfried Lollert kauft lieber direkt die bunten hart gekochten am Eierstand gleich gegenüber von seinem Blumenstand. Dann habe er nicht so viel Arbeit, könne nichts falsch machen und mit Salz und Pfeffer hat man ganz schnell den perfekten Brotbelag, sagt er und lacht.

Wie man sie auch zubereitet, Eier sind gesund, heißt es aus dem Eierwagen. Im Ei sind viele Vitamine, darunter Vitamin A, D, E und verschiedene B-Vitamine. Zusätzlich finden sich im Ei die Spurenelemente Zink, Eisen und Selen sowie Antioxidantien. Margret Brüggemann weiß einiges über Eier und steht mit Antworten auf Fragen von Kunden stets zur Seite. Viele wollten zum Beispiel wissen, woran man erkennt, ob Eier noch gut sind. Dafür gibt es einen einfach Trick, für den man Behälter mit Wasser benötigt, in das man das Ei legt. Liegt es seitlich auf dem Boden, ist es ganz frisch, steht es senkrecht auf dem Boden, sollte man es zeitnah essen. „Wenn es schwimmt, sollte man es wegschmeißen“, sagt die Verkäuferin. Grundsätzlich kann man Eier übrigens bei Zimmertemperatur halten und muss sie nicht in den Kühlschrank packen, sagt die Drolshagenerin.

Die Markthändler In unserer Wochenmarkt-Serie stellen wir Ihnen jeden Stand des Marktes aus Meinerzhagen vor. Lesen Sie in unseren Berichten, wer die Menschen hinter der Theke sind, warum sie ihren Job gerne machen und warum es sich lohnt, auf den Markt zu gehen. Vom Einkaufen und Essen bis zum Klönen bietet der Meinerzhagener Wochenmarkt für jeden etwas.

1. Teil: der Fischstand von Christian Paul.

2. Teil: der Käse- und Kartoffelstand von Martina Hinz.

3. Teil: der Keksstand

4. Teil: Blumen mit Spaßfaktor

5. Teil: Eier sind nicht gleich Eier (dieser Teil) Wollen Sie ein Teil der Serie sein? Schreiben Sie uns, warum Sie gerne auf den Markt einkaufen gehen, warum er Ihnen wichtig ist oder was Ihnen fehlt an mz@mzv.net.

Die gekochten Eier von Maiworm halten 20 Tage – mindestens; genauso wie die frischen. Kocht man Eier zuhause selbst, sind sie oft schon viel schneller nicht mehr gut. Das liegt daran, dass die Färberei, zu denen der Hof aus Drolshagen seine Eier schickt, eine besondere Technik anwendet, die die Eier haltbarer macht. Das ist der einzige Umweg, den die Eier aus Drolshagen machen. Ansonsten geht es für die Eier der rund 3000 Tiere aus Freiland- und Stallhaltung direkt an den Verbraucher. Zum einen über Marktstände, aber auch über den Direktvertrieb an der Haustür. Margret Brüggemann ist selbst auch „Eierfrau“ und stellt Stammkunden in Drolshagen die Eier vor die Tür. Ein Teil der Eier wird zudem im Supermarkt verkauft.

Auf dem Wochenmarkt steht der Eierstand immer bis 14 Uhr, dann geht es wieder nach Drolshagen – in der Hoffnung, keine Vollbremsung machen zu müssen, was nicht erst einmal vorkam. „Die Schweinerei wollen Sie nicht sehen.“