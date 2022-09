Das sind die fleißigsten Radler am EGM

Von: Göran Isleib

Am 19. September 2022 wurden am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen vier der fünf erfolgreichen Stadtradler geehrt. Das Foto zeigt von links Philipp Schulz, Luca Schulz, Erik Schröder und Adrian Freiberg. Es fehlt Linda Lehrmann. © Göran Isleib

Im dritten Anlauf sollte es endlich klappen, hat es aber nicht.

Meinerzhagen - Das Evangelische Gymnasium Meinerzhagen wollte am Montag dieser Woche endlich die erfolgreichen Stadtradlerinnen und Stadtradler mit einer schmucken Urkunde ehren. Der für das Projekt zuständige Lehrer Johannes Blum bedauerte, dass bei zwei vorangegangenen Terminen die fünfköpfige Gruppe jeweils nicht komplett zusammengetrommelt werden konnte. Am Montag nun fehlte nur eine der erfolgreichen Radlerinnen und Radler. Um so mehr freuen sich Luca Schulz (6d) über einen fünften Platz (201,4 Kilometer), Philipp Schulz (EF) über den vierten Platz (204,4 Kilometer), Linda Lehrmann (Q2) über den dritten Platz (236,5 Kilometer, sie fehlt auf dem Foto), Adrian Freiberg (6a) über den zweiten Platz (257,2 Kilometer) und schließlich Erik Schröder (EF) über den ersten Platz. Er hatte im Zeitraum des Stadtradelns 369,6 Kilometer zurückgelegt. In Meinerzhagen wurden insgesamt von 401 Radfahrern 86 698 Kilometer gefahren, davon sind am EGM 102 aktive Radler (Schüler, Lehrer und Eltern) 8576 Kilometer gefahren. Lehrer Johannes Blum in der Rückschau: „In Meinerzhagen sind wir damit das viertbeste Team, nur knapp an Platz 3 vorbei...“