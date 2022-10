Es war „unvermeidlich“: Bäume aus Fußgängerzone entfernt

Von: Sarah Lorencic

Freie Sicht: Die Robinien in der Fußgängerzone „Zur Alten Post“ wurden gefällt. Eine Neubepflanzung ist geplant. © Sarah Lorencic

Ein weiteres Stück Geschichte aus der Fußgängerzone fehlt. Vier stadtbildprägende Bäume wurden gefällt. Aber es soll wieder grün werden.

Meinerzhagen - Das fällt sofort auf: Die Robinien in der Fußgängerzone „Zur Alten Post“ wurden am Donnerstag gefällt. Es sei „unvermeidlich“ gewesen, wie die Stadt auf ihrem Facebook-Seite „Ein Herz für Meinerzhagen“ am Mittwoch erklärte.

„Nachdem im vergangenen Jahr ein Sturm bereits dafür gesorgt hatte, dass ein Baum umstürzte, haben wir die drei anderen untersuchen lassen und mussten feststellen, dass die Wurzeln an Stockfäule leiden und den Bäumen keinen Halt mehr geben“, heißt es weiter. Allein aus Sicherheitsgründen sei keine andere Möglichkeit geblieben. Die vier Bäume sollen „schnellstmöglich“ ersetzt werden. Bis dahin muss der Baum an den Stelen reichen

Vier alte Robinien mussten wegen Wurzelfäulnis entfernt werden. © Sarah Lorencic