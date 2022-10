Hell und freundlich

Es tut sich was: Gildenhaus bleibt Ort der Begegnung

Von: Simone Benninghaus

Timo und Katja Fischer sind die neuen Inhaber des Gildenhauses. Ein Ort der Begegnung soll das Haus bleiben, wünschen sie sich. © Benninghaus, Simone

Von außen sieht alles so aus wie immer. Auch der alte Schriftzug hängt noch über der Eingangstür: Gildenhaus. Wer über die Schwelle tritt, wird das ehemalige „La Provence“ jedoch kaum wiedererkennen. Dafür sorgen die neuen Eigentümer Katja und Timo Fischer. Für sie steht eines fest: Auch wenn die Restaurant-Ära endgültig Geschichte ist – ein Ort, an dem möglichst viele Menschen miteinander ins Gespräch kommen, soll das denkmalgeschützte Gebäude an der Kirchstraße bleiben.

Meinerzhagen – Beim Betreten des Gildenhauses steigt Farbgeruch in die Nase. „Der Duft nach frischem Kaffee fehlt noch“, sagt Katja Fischer. Doch auch ohne den typischen Geruch braucht es angesichts der liebevoll mit Kerzen, Teelichtern und Gräsern dekorierten Tische nicht viel Fantasie, um sich ein Café vorzustellen. Denn genau das soll es im kommenden Jahr werden. Allerdings nicht nur.

Ort der Begegnung und des Austauschs

Vor allem wünschen sich Timo und Katja Fischer, die seit 22 Jahren in der Volmestadt leben, von 2000 bis 2010 die christliche Wohngemeinschaft Ausweg in Hardenberg leiteten und mittlerweile in Valbert wohnen, einen Ort der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft: „Wir möchten das Haus nutzen, um mit den Menschen in Meinerzhagen über den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen und einen kleinen Beitrag zum Wohl der Stadt Meinerzhagen leisten“, so Timo Fischer. Auch Klaus Friebe, dessen Immobilienagentur mit der Vermittlung beauftragt war, zeigt sich zufrieden: „Es ist toll geworden und die neuen Inhaber haben gesehen, was hier möglich ist.“



Anfang des Jahres sei der Kaufvertrag unterzeichnet worden, im Juni begann die Renovierung, bei der nicht nur die Familie tatkräftige Unterstützung leistete. „Ein Spannungsfeld zwischen dem Erhalt der historischen Immobilie, den Kosten und der einladenden, freundlichen Gestaltung mit viel Licht“, wie Timo Fischer beschreibt, der als Lehrer in Gummersbach tätig ist.



Hell und freundlich

Auch wenn die Ursprünglichkeit noch erhalten geblieben ist – die kleinen Nischen im Gastraum in der unteren Etage sind verschwunden. Hell und gemütlich, so wirkt es hier nun. Nicht nur Decken und Wänden erhielten einen neuen Anstrich, auch die hölzernen Sitzgarnituren sind mittlerweile weiß statt dunkelbraun, die Theke wurde entfernt, damit Platz ist für kleine und größere Tische. Eine Couch, kleine Tischchen und überall schon geschmackvoll arrangierte Deko. „Das Werk meiner Frau“, schmunzelt der neue Gildenhaus-Inaber und Katja Fischer nickt. Erst renovieren und dann einrichten, das sei nicht ihr Ding, erklärt sie: „Wenn ich eine Wand gestrichen habe, müssen auch Nägel rein, damit etwas aufgehängt werden kann.“



Noch steckt Arbeit in dem Projekt

Eine Methode, die dazu führt, dass bereits jetzt deutlich zu erkennen ist, was im alten Gildenhaus entstehen soll. Nicht zu übersehen aber auch: es steckt noch Arbeit in dem Projekt. Eine neue Küche muss beispielsweise noch eingebaut werden, nachdem die alte Gastronomieküche entkernt wurde.



Ein kleinerer Gastraum im hinteren Trakt erinnert mit seinen Lehnstühlen und dem dunklen Holzschrank an alte Zeiten, für einen weiteren Raum in der unteren Etage haben Katja und Timo Fischer, die nicht nur selbst Eltern von sechs Kindern und drei Pflegekindern sind, sondern auch bereits mehrere Enkelkinder haben, eine besondere Nutzung vorgesehen: „Hier können sich Mütter mit ihren Kindern treffen und in Ruhe plaudern“, so der Wunsch. Eigens dafür, wurde eine kleine Ecke mit Spielküche eingerichtet.



Der obere Saal ist weitestgehend unverändert geblieben, die alte Theke wurde aber auch hier entfernt und es soll eine Küchenzeile eingebaut werden.



„Wir haben gerne Gemeinschaft“

Mit Erwerb und Umbau des geschichtsträchtigen Gebäudes, in dessen Obergeschoss sich außerdem eine Wohnung sowie vermietete Büroräumlichkeiten befinden, erfüllten sich die Valberter einen großen Wunsch: „Wir haben gerne Gemeinschaft“, sagt Katja Fischer.



Gemeinnütziger Verein soll gegründet werden

Das Café, das entstehen soll, möchte das Ehepaar aber nicht alleine führen. Dafür soll ein gemeinnütziger Verein ins Leben gerufen werden, der sich augenblicklich bereits in der Entstehungsphase befindet. Geplant ist, dass das Café nicht ganztägig an jedem Tag der Woche geöffnet sein wird. Der wirtschaftliche Ertrag sei nicht das Ziel. Vielmehr soll eingeladen werden für wertvolle Begegnungen und um Gemeinschaft aufzubauen, beschreiben die neuen Eigentümer ihre Intention. Verantwortlich für den Betrieb seien Christen aus verschiedenen freikirchlichen Gemeinden aus der Umgebung, erklärt Timo Fischer, der selbst zusammen mit seiner Frau der Christlichen Gemeinde Volme angehört.



Darüber hinaus soll es spezielle Angebote für verschiedene Altersgruppen geben – Kinder, Teenies, Jugendliche und Senioren. Es sollen Bastelnachmittage veranstaltet werden, Dart- und Kickerturniere. Zu dem Angebot könnte auch eine Hausaufgabenhilfe gehören, so der 52-Jährige, der sich auch weitere Akzente wie kleine Konzerte, Lesungen oder Vorträge, auch in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verein für Kultur vorstellen kann. Neben dieser Nutzung sollen die Räumlichkeiten auch für Familienfeste und kleine Firmen- oder Betriebsfeiern vermietet werden.



Einprägsamer Name soll erhalten bleiben

Auch wenn die Vergangenheit des Hauses Geschichte ist – sein einprägsamer Name Gildenhaus soll erhalten bleiben. In der Etymologie werde als Gilde immerhin auch die Gemeinschaft Gleichgesinnter zur Pflege der religiösen wiegesellschaftlichen Tätigkeit bezeichnet, sagt Thomas Fischer.



Anfang des nächsten Jahres, so das Ziel, sollen alle Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein. Einen Wunsch hat Katja Fischer aber auch schon für dieses Jahr: „Mit der Familie möchte ich gerne Weihnachten in diesem Haus feiern.“