Pflege: Kein Notstand, aber viele Probleme auf dem Land

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Der Wohlfahrtsverband Diakonie berichtet von einem Notstand in der ambulanten Pflege. Kathy Brandt vom Pflegedienst Christel Schmidt sieht diese Problematik in ihrem Unternehmen derzeit nicht, befürchtet ihn aber für die Zukunft, da es an Nachwuchsfachkräften fehlt. © Jana Bauch/dpa

Pflege ist nicht nur teuer. Wer pflegebedürftig wird, kann nicht darauf vertrauen, dass er zeitnah die nötige Hilfe erhält. Das ist die Einschätzung von Experten des Wohlfahrtsverbandes Diakonie. Insbesondere in der ambulanten Pflege sei die Situation prekär. Der Grund dafür, dass beispielsweise Neukunden abgelehnt werden müssten oder Leistungen nicht aufgestockt werden könnten: mangelndes Personal. Solch einen Pflegenotstand gibt es beim Pflegedienst Christel Schmidt zum Glück nicht. Viele Probleme im Pflegebereich sieht aber auch Inhaberin Kathy Brandt

Meinerzhagen – 52 Mitarbeiter arbeiten in der Butmicke in der Tagespflege Herbstsonne, im ambulanten Pflegedienst und im Bereich Hauswirtschaft. „Da sind wir personell insgesamt eher in einer glücklichen Lage“, sagt Kathy Brandt und fügt hinzu: „Noch.“ 2021, erzählt sie, war die Situation eine ganz andere. Corona sorgte nicht nur für viele Auflagen, die Zeit in Anspruch nahmen, sondern auch für krankheitsbedingte Ausfälle unter den Mitarbeitern. Dauererkrankungen kamen hinzu und alles führte damals zu Engpässen. Heute werde es vor allem in den Ferien eng – wie in jedem Betrieb, wo Eltern schulpflichtiger Kinder beschäftigt sind.

Fahrten in die Außenbezirke sind nicht kostendeckend

Für Kathy Brandt ergibt sich in der ambulanten Pflege in einer flächenmäßig großen Stadt wie Meinerzhagen ein ganz anderes Problem. Fahrten zu Patienten, die in Außenbezirken wohnen, sind für den Pflegedienst nicht kostendeckend. Das Tanken ist teuer geworden. Mehrkosten in Höhe von 1000 bis 1500 Euro monatlich fallen hier inzwischen an. Zeitweise waren es sogar 2000 Euro. „Das bekommen wir nicht refinanziert“, erklärt Kathy Brandt. Die Pauschalen für Fahrten zu Patienten seien trotz des Preisanstiegs nicht erhöht worden. Ob es zu einem Patienten nach Windebruch, Rönsahl oder in Meinerzhagens Innenstadt geht – die Anfahrtspauschale in Höhe von 3,72 Euro im Pflegebereich ist die gleiche. Müssen zwei Patienten in einem Ort besucht werden, lohnt sich die Fahrt eher. „Die Pflege auf dem Land ist schwierig“, steht für Kathy Brandt damit fest. Das gelte vor allem an den Wochenenden.

Zeitarbeitsfirmen sind keine Option

Zeitarbeitsfirmen in Anspruch zu nehmen, sei keine Lösung. Das habe sich während der Corona-Zeit gezeigt. Wenn jemand aus Iserlohn nach Meinerzhagen zum Arbeiten kommt, kennt er sich natürlich nicht aus. Pflegetouren nach Navi – zu zeitaufwendig und damit unwirtschaftlich. „Wir brauchen Mitarbeiter, die sich hier auskennen“, steht für die Meinerzhagenerin fest. Im Heim, wo die Arbeitsabläufe in der Regel gleich seien, könne die Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen möglicherweise noch funktionieren, „in der ambulanten Pflege nicht.“

Kosten treffen auch die Patienten

Stichwort Kosten. Die treffen auch diejenigen, die die Pflege in Anspruch nehmen müssen. Eine tägliche Ganzwaschung können viele Patienten einfach nicht bezahlen, nennt Kathy Brandt nur ein Beispiel. 196 Euro müssen Patienten mit Pflegegrad 2 in diesem Fall monatlich dazu bezahlen. „Wer kann sich das leisten?“ Die Pflegekassen müssten mehr zahlen – das steht für die Inhaberin des ambulanten Pflegedienstes und der Tagespflege fest. Durchschnittlich 240 Patienten werden hier betreut. Noch von genügend Fachkräften. Doch ob dies auf lange Sicht trotz der tariflichen Anpassung des Verdienstes so bleiben wird? Es fehlt an Nachwuchsfachkräften. Fünf Auszubildende sind es im Team von Kathy Brandt. Neue Bewerber? Null. Ein Grund, warum sie am 23. Mai auch bei der Ausbildungsmesse der Volme-Kommunen dabei sein wird, um für den Beruf zu werben.

Im ambulanten Pflegedienst Christel Schmidt gibt es derzeit keine Personalsorgen. Generelle Probleme sieht Inhaberin Kathy Brandt aufgrund des Mangels an Nachwuchskräften allerdings für die Zukunft. Ihr Sohn Marvin Schiffbahn hat sich für eine berufliche Tätigkeit in der Pflege entschieden. © Benninghaus

Keine Bewerbungen

Den Grund für den Bewerbermangel haben sowohl Kathy Brandt als auch ihr Sohn Marvin ausgemacht: Die Generalistik hat die Lage verschärft. Soll heißen: Die Ausbildung im Bereich Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege ist zusammengefasst worden. Azubis aller Bereiche lernen die gleichen Grundlagen und erhalten so auch die gleiche Qualifikation. „In der Praxis sieht es aber so aus, dass die Anstellung in einem Krankenhaus verlockender ist als in der Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege“, berichtet Marvin Schiffbahn. Das habe zuletzt beispielsweise auch dazu geführt, dass in Kinderkliniken Fachpersonal fehlte. Gerade in diesem Bereich sei die Arbeit noch spezifischer. Aber auch in der Pflege werde sich das noch stärker zeigen. „Dass die Zahl der Fachkräfte in der Altenpflege allgemein weniger werden wird, wird auf uns zukommen“, lautet die Prognose des 23-Jährigen.

Er selbst absolvierte noch eine Ausbildung als Altenpfleger, ist im Pflegeunternehmen seiner Mutter einer von drei männlichen Mitarbeitern – zwei ausgebildete Pfleger, ein Azubi.

Der Umgang mit Menschen habe einen Großteil seiner Ausbildung ausgemacht. Dass diese jetzt vereinheitlicht wird, sieht Marvin Schiffbahn nicht unbedingt als Vorteil. In der Altenpflege sei die Herangehensweise eher ganzheitlich, speziell bei an Demenz erkrankten Menschen. In der Krankenpflege werde dagegen eher die Krankheit betrachtet.

„Natürlich baut man auch eine Beziehung zu den Patienten auf, wenn man immer seine feste Runde fährt und sie regelmäßig pflegt. Und da man zu ihnen nach Hause kommt, dringt man natürlich auch in die Privatsphäre der zu Pflegenden ein“, sagt Marvin Schiffbahn.

Dass er das als Mann tut, sei mittlerweile kein großes Thema mehr. Am Anfang seiner Ausbildung habe er allerdings bei einigen Patienten im Auto gewartet, während seine Kollegin die Pflege übernahm, weil manche Patienten nicht von einem Mann gepflegt werden wollten: „Das muss man respektieren. Aber im Krankenhaus sind im Pflegedienst ja auch Männer beschäftigt.“

Psychische Belastung ist ein Problem

Dass er im Gesundheitswesen arbeiten wollte, stand für Marvin Schiffbahn schon seit seiner Kindheit fest. Seine Mutter ist gelernte Krankenschwester, wechselte dann in die Pflege und übernahm vor zehn Jahren schließlich den Pflegedienst Christel Schmidt. „Da wächst man rein“, meint der 23-Jährige. Das antwortet er auch, wenn jemand zum Thema Pflege sagt: „Das könnte ich nicht.“ Marvin Schiffbahn sieht das anders: „Bei manchen Tätigkeiten schluckt am Anfang jeder. Aber jetzt interessiert es gar nicht mehr, dass man etwas macht, was vielleicht nicht so angenehm ist.“

Ein größeres Problem sei dagegen die psychische Belastung, die sein Beruf mit sich bringe, sagt Marvin. Menschen am Ende ihres Lebens zu pflegen, bedeutet auch, dass der Tod ein Begleiter ist. Im Pflegealltag muss man als junger Mensch lernen, auch damit umzugehen.