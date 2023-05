Rocken in Rinkscheid: Neuauflage von Metal4Meinerzhagen

Teilen

Die Band „The Dirty Denims“ aus den Niederlanden wird der zweite Headliner des Metal4Meinerzhagen-Festivals sein. Sie machte zuletzt im Rahmen der Off-stage-Konzertreihe des WDR-Rockpalastes in der Turbinenhalle/Oberhausen von sich Reden. © Dirtydenims

Freunde von etwas lauteren und härteren Tönen sollten sich schon jetzt den 14. Oktober vormerken. Dann geht das „Metal4Meinerzhagen“-Festival in seine sechste Runde.

Meinerzhagen – In der Mehrzweckhalle Rinkscheid möchte der Verein Kulturschock interessierten Musikfreunden wieder fünf Bands unterschiedlicher Heavy-Metal-Genres präsentieren.

Erstmals werden neben einem lokalen Act auch zwei nicht-deutsche Bands auftreten, die den Saal zum Beben bringen möchten, darunter „Martyr“ aus den Niederlanden. Der Vorverkauf hat begonnen. Ein Überblick über die Bands:

Martyr

Die niederländische Band, die mit Unterbrechungen bereits seit 1982 existiert, wird einer der Headliner des Festivals in Meinerzhagen sein. Sie spielen Power Metal, dem man eine US-Prägung zusprechen kann. Derzeit arbeitet die Band an ihrem sechsten Album. Wie es in der Mitteilung heißt, wurde die aktuelle CD „Planet Metalhead“ von einigen Online-Magazinen zum Album des Jahres gekürt und „ist mit Sicherheit die stärkste Veröffentlichung der Herren aus Utrecht“.

Die Band „Martyr“ ist der diesjährige Headliner. © Martyr

The Dirty Denims

Zweiter Headliner des Festivals wird die Band The Dirty Denims sein, die ebenfalls aus den Niederlanden stammt. Die Band orientiert sich an der „alten Rockschiene“, nennt ihre Musik Happy Hardrock und pendelt soundmäßig zwischen AC/DC, Joan Jett und den Ramones. In Deutschland haben die Musiker zuletzt im Rahmen der Offstage-Konzertreihe des WDR-Rockpalastes in der Turbinenhalle/Oberhause von sich Reden gemacht.

Slaughterra

Die Band Slaughterra aus Landau begann ihren Weg hin zur Metalcore Band – wie einige andere auch – über den Umweg „Melodic Death“, wobei ihre früheren Trash- Einflüsse dann doch eher ungewöhnlich sind, heißt es in der Mitteilung weiter. Stilistisch gefestigt sind die Jungs unter dem Namen Slaughterra seit 2012 unterwegs und setzen dabei auf ausschließlich deutsche Texte. Ihren letzten Longplayer „Lügenherz“ veröffentlichte die Band 2016, ihre EP „Verloren in der Zeit II: Stille“ sorgte jedoch für mächtiges Rumoren an der Fanbasis, sodass man in Zukunft auf ein neues Album hoffen kann, heißt es weiter.

Die Band Slaughterra setzt auf deutsche Texte. © slaughterra

Servants to the tide

Beschlossen werden soll der Abend des Festivals mit der Band Servants to the tide: Erst in diesem Jahr fand die Band zum ersten Mal auf die Bühne – zwei Jahre nachdem das viel beachtete Debüt mit gleichem Namen über das griechische Kult-Label No Remorse veröffentlicht wurde. Servants to the tide stammen zum größten Teil aus Hamburg, was auch ihr maritimes Konzept erklärt. Lediglich Sänger Stephan stößt aus Gladbach dazu.

Die Band „Servants to the Tide“ wird den Abend beschließen. © servantstothetide

Criz Doe

Den Opener am 14. Oktober wird Criz Doe bilden – und mit ihr dürfte auf dem „M4M“ die neueste Band spielen, die jemals dort zu Gast war, denn: Es ist nicht nur der erste Gig der Band, die bis Anfang Mai nicht einmal ein Lineup und noch keinen Song veröffentlicht hatte.

„Chriz Doe“ werden erstmals in dieser Kombination auf der Bühne stehen. © chriz doe

Dennoch handelt es sich jedoch keineswegs um musikalische Frischlinge: Alle Mitglieder standen schon einmal auf der Bühne, auch in Meinerzhagen: Christian und Kevin waren im Jahr 2018 mit ihrer Ex-Band Mirrorplain zu Gast, Hendryk und Gerrit sind Mitglieder in der „Hausband“ des Verein, Skylight. Und so mischt man musikalisch genau diese beiden Gruppen: viel Melodie, modern interpretiert und mit viel Knowhow. Chriz Doe sind übrigens eingefleischte Sauerländer: Meinerzhagen und Finnentrop sind ihre „Homebase“. kes

Allgemeine Infos

Die Türen des Metal4Meinerzhagen-Festivals öffnen sich am 14. Oktober um 17 Uhr, das Ende ist gegen 0.30 Uhr vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt fährt auch noch der neu eingerichtet On Demand-Bus BEA von Rinkscheid aus Richtung Meinerzhagen. Auf dem Festival wird es neben Speisen und Getränken auch wieder einen Händler geben, der LPs, CDs, Shirts und Merch-Artikel anbietet. Karten für das Festival kosten 19 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse. Tickets im VVK gibt es bei Kaffeeklatsch und Foto Albrecht (beide Meinerzhagen), euronics XXL Corte (Attendorn) und über die Homepage www.kulturschock-meinerzhagen.de.