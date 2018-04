Willertshagener Wildkatze war die "Nummer eins" im Märkischen Kreis

Der Nachweis von Wildkatzen gelingt oft durch Fotofallen, wie hier in Plettenberg. Wissenschaftler benötigen allerdings zusätzlich eine Haar-Analyse um sicherzugehen.

Meinerzhagen - Der Beckerhofer Revierförster Matthias Borgmann vom Landesbetrieb Wald und Holz.NRW kennt sich aus in der Natur. Doch es gibt Tage, da erlebt auch er im Ebbegebirge sein „blaues“ – oder in diesem Fall getigertes – Wunder.

Als Borgmann vor einige Monaten auf einen Hochsitz kletterte, stand er plötzlich Auge in Auge einem Tier gegenüber, mit dem er dort nicht gerechnet hatte: Eine Wildkatze hatte es sich auf der Plattform in luftiger Höhe gemütlich gemacht. „Als die Katze mich sah, flüchtete sie sofort. Sie sprang mehrere Meter in die Tiefe und lief offensichtlich unbeschadet davon“, berichtet Borgmann.

Antonius Klein ist Leiter der Unteren Landschaftsbehörde im Kreis Olpe. Ihn überrascht diese Begebenheit nicht: „Die Wildkatzen wissen menschliche Strukturen durchaus zu nutzen. Dabei ist bei direkten Kontakten durchaus Vorsicht geboten. Denn: Fühlen sich die Tiere bedroht, verteidigen sie sich.“

Auch Klein freut sich über die Ausbreitung der seltenen Art: „Wildkatzen haben einen kräftigeren Körperbau als unsere Hauskatzen, es sind wirklich imposante Tiere. Inzwischen ist es so, dass wir einige Nachweise über ihr Vorkommen im heimischen Raum haben, nur noch keine aus dem Gebiet Drolshagen.“

Zehn Tiere im Kreis Siegen-Wittgenstein

Eine Katze im Wald – etwas Besonderes? In Fall von Revierförster Borgmann schon. Denn Wildkatzen gab es im Märkischen Kreis und im Sauerland jahrzehntelang nicht und sie sind immer noch selten. Erst im Jahr 2009 wurden laut Hans Obergruber vom Naturschutzzentrum Märkischer Kreis mindestens zehn Tiere zwischen Hilchenbach und Erndtebrück nachgewiesen.

Haare stammen von einer Wildkatze

Der erste wissenschaftlich gesicherte Nachweis einer Wildkatze im Märkischen Kreis gelang dann in Willertshagen per Haar-Analyse. Das Tier hatte seine „Visitenkarte“ an einem Baldrian-Lockstab hinterlassen. Das Ergebnis der Fellprobe ließ noch bis 2016 auf sich warten, doch dann war es amtlich: Die Haare stammten definitiv von einer Wildkatze.

Inzwischen scheinen die Wildkatzen auf dem Vormarsch zu sein und auch den Kiersper Bereich zurückerobert zu haben. Das jedenfalls berichtet Hans Obergruber vom Naturschutzzentrum des Märkischen Kreises. Er erläutert, dass vor etwa einem Jahr die ersten Aufnahmen von Wildkatzen im Jubachtal und im Naturschutzgebiet Fernhagener Bach gelang.

An einigen Fundorten der Haare ließ sich übrigens laut Naturschutzzentrum eine Auffälligkeit feststellen, die auch in Willertshagen gegeben ist: In der Nähe der Kamerastandorte befanden sich Höhlen-Eingänge. Nun vermuten die Experten, dass Wildkatzen neben vom Sturm „freigeräumten“ Windwurfflächen auch solche Orte bevorzugen, die gute Versteckmöglichkeiten bieten.